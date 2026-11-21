Militares mexicanos capturaron al narcotraficante Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI estadounidense. La detención se concretó el viernes en el estado de Sinaloa y fue confirmada este sábado por la Secretaría de la Defensa, que informó que el capo fue apresado junto a otros dos cabecillas de su organización.

México capturó a uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Según AFP, el operativo, realizado por fuerzas de élite en Guasave, desencadenó una violenta reacción de pistoleros del narcotráfico en cuatro municipios de la región. Las balaceras provocaron escenas de pánico y obligaron a suspender un partido de béisbol profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Videos difundidos en redes sociales mostraron bloqueos carreteros, un camión incendiado y corridas de espectadores dentro del estadio, donde se escucharon disparos de armas de alto calibre.

Meza es uno de los cabecillas de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de una de las facciones enfrentadas del cartel de Sinaloa, según detalló la Defensa. En México era buscado por delincuencia organizada, mientras que Estados Unidos solicitó su extradición por narcotráfico.

La captura se produce en un contexto de presión de Washington sobre México para intensificar la lucha contra el tráfico de drogas y la migración irregular. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió el miércoles con Donald Trump en el marco de la cumbre de la APEC en Shenzhen, China.

Desde que asumió en 2024, Sheinbaum multiplicó los operativos antidrogas y entregó a Estados Unidos a 92 capos y operadores del narcotráfico.