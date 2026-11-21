La búsqueda del camionero entrerriano desaparecido en Cinco Saltos se mantiene activa. A cuatro días de que cayera al canal grande de esa ciudad, las autoridades de Río Negro sostienen un amplio operativo que aún no arrojó resultados.

Los rastrillajes se retomaron a primera hora de este sábado 21 de noviembre y se extendieron hasta Fernández Oro con el objetivo de hallar algún indicio sobre su paradero. En paralelo, y tras varios días sin precisiones sobre sus datos personales, el Ministerio de Seguridad provincial informó que el hombre fue identificado como Javier Luis Tomás Ríos.

Cómo sigue la búsqueda del camionero desaparecido en Cinco Saltos

Las tareas para encontrar a Javier Luis Tomás Ríos se retomaron este sábado y, según la información oficial, el terreno de búsqueda se amplió hacia las localidades vecinas de Cinco Saltos, es decir, hasta Cipolletti y Fernández Oro.

Los rescatistas se dividieron en equipos sobre agua y tierra con el fin de correr toda la extensión del canal que recorre las zonas rurales del Alto Valle.

Como en las primeras jornadas, el operativo continúa con embarcaciones y buzos junto a la Policía de Río Negro y la Brigada Rural. No obstante, ahora se incorporó un dispositivo sumergible para inspeccionar y remover el fondo del canal principal.

Las autoridades esperan obtener resultados positivos este sábado, aunque el operativo podría dificultarse por la alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Si la lluvia se intensifica, los rastrillajes en el agua podrían interrumpirse.

Búsqueda en Cinco Salto: lo que se sabe de la desaparición del camionero

De acuerdo con la información compartida por el área de comunicación del Ministerio de Seguridad, el desaparecido es un transportista entrerriano que, aparentemente, cayó accidentalmente al canal principal de riego a la altura del Parque Industrial de Cinco Saltos.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras ser alertadas por un vecino que caminaba por la vera del canal y advirtió que el hombre, desde el agua, levantaba los brazos pidiendo auxilio. De inmediato acudieron al sector dos integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios locales y uno de ellos se arrojó al cauce para intentar rescatarlo; sin embargo, la fuerte corriente impidió alcanzarlo.

Luego de perderlo de vista se solicitó más ayuda con el cual se montó un intenso rastrillaje en el sector noreste, desde el área de juegos infantiles hacia el Parque Industrial y la usina. La búsqueda incluyó kayaks y un dron, además de recorridas a pie por ambas márgenes.

La identificación de la víctima llegó más tarde, cuando vecinos y empleados de una firma del predio informaron la presencia de un camión Mercedes-Benz estacionado con la puerta abierta y una garrafa afuera, sin rastros de su chofer.

Al inspeccionar los alrededores, los efectivos hallaron a unos 50 metros -sobre una bajada de cemento hacia el canal- trapos, un cepillo manual y agua salpicada, mientras que el frente del rodado estaba recién higienizado. Estos indicios reforzaron la hipótesis de que el conductor limpiaba la unidad antes de caer, algo que luego confirmó el testimonio de un trabajador de la zona que lo había visto realizar esa tarea mientras aguardaba para efectuar una carga.