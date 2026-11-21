El chivito al asador es uno de los grandes protagonistas de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción. Detrás de cada ejemplar que llega a la mesa hay una preparación que combina experiencia, paciencia y conocimiento del fuego. Dos asadores que participan de esta edición compartieron sus consejos y contaron qué hay que tener en cuenta para conseguir una buena cocción.

Nahuel Sepúlveda conoce la fiesta desde siempre. «Es una fiesta que yo la mamé, por decirlo de una forma, desde que nací», contó. Hoy participa desde otro lugar, con una propuesta gastronómica en el predio y la posibilidad de trabajar en una celebración que forma parte de su historia.

Antes de llegar al asador, el chivito atraviesa un proceso que comienza mucho antes de la fiesta. «La verdad que es un proceso tremendo el que hacen los crianceros de la trashumancia», manifestó. Se trata de una práctica donde se trasladan los animales a mejores condiciones de pasturas y agua, la invernada y la veranada.

También señaló que el chivito del norte neuquino cuenta con una característica vinculada a su alimentación natural. «Es un chivito que se le da esa característica única por el alimento que consume, que es totalmente natural. Y lo mismo el agua, no tiene ningún tipo de agregado químico ni nada», afirmó.

Después de la faena en un establecimiento habilitado, explicó, el animal llega a la comercialización.

A la hora de prepararlo, Sepúlveda destacó que el asador es mucho más que una técnica: también es una experiencia para compartir alrededor del fuego. «Yo siempre digo que el chivito la mejor forma de comerlo es así como lo estamos viendo acá al asador, por toda la cuestión cultural que se genera, el ratito de compartir, de estar charlando y acompañando el tiempo de producción. Entonces ellas en ese ratito poder ponerse al día con los amigos y demás. Se disfruta muchísimo también el estar al lado del fuego».

Francisco Matzen, conocido como Pancho, llegó desde Zapala y participa por segunda vez de la fiesta. Para él, no hay una fórmula secreta para hacer un buen asado. «Yo no creo que exista una técnica para hacer un asado, sino el amor que uno le pone para hacerlo. Te tiene que gustar», sostuvo.

Sin embargo, sí compartió algunos consejos. Uno de ellos es preparar una salmuera para acompañar la cocción. Otro, prestar atención a la distancia entre el animal y el fuego, y regular las brasas según las características de cada ejemplar.

«Un chivo que pesa diez kilos no es lo mismo que un chivo que te pesa 15», explicó. En esta edición, trabaja con animales de entre nueve y 13 kilos, por lo que debe ir ajustando la intensidad del fuego durante la preparación.

La paciencia también es parte del trabajo. Pancho calcula que llegará a preparar unos 150 chivitos, aunque aclaró que la cantidad dependerá de la respuesta del público.

Ambos asadores coinciden en que el chivito al asador tiene un valor que va más allá de la comida. El tiempo junto al fuego, las charlas y el encuentro forman parte de una tradición que cada año vuelve a reunir a quienes llegan a Chos Malal para la Fiesta Internacional del Chivito, la Danza y la Canción.