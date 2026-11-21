El recorrido, ubicado en Villa La Angostura, demanda entre seis y ocho horas entre ida y vuelta, con unas cuatro horas estimadas para el ascenso. Fotos: gentileza.

Catorce turistas oriundos de Venado Tuerto, Santa Fe, quedaron perdidos en medio de la montaña cuando regresaban de una jornada de trekking en el cerro O’Connor, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El pedido de auxilio llegó alrededor de las 18, cuando la tarde comenzaba a terminar y las condiciones meteorológicas complicaban la búsqueda del camino de regreso.

La situación obligó a desplegar un operativo de rescate con personal de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes (BRZA) y de Parques Nacionales. Según informó el grupo de rescate, los excursionistas habían perdido de vista el sendero de bajada y necesitaban asistencia para regresar.

La búsqueda de los 14 turistas en el cerro O’Connor se extendió hasta la noche

Los equipos de emergencia comenzaron a recorrer el sector con la premura que exigía el horario. En la montaña, la pérdida de luz natural dificulta seriamente las tareas de orientación.

La búsqueda se extendió durante aproximadamente dos horas. Cerca de las 20, los rescatistas consiguieron establecer contacto con los turistas y comprobaron que, pese al cansancio y al frío, todos se encontraban en buen estado de salud.

Los 14 fueron encontrados en buen estado de salud. Fotos: gentileza.

Después de asistirlos y verificar su condición, los integrantes del operativo organizaron el descenso nocturno. El grupo fue acompañado por los rescatistas a través del terreno hasta llegar al sector donde había dejado estacionados sus vehículos.

El operativo terminó alrededor de las 23.15, cuando los 14 excursionistas llegaron a salvo. Habían transcurrido más de cinco horas desde el pedido de ayuda hasta el final del rescate.

Cómo es el exigente trekking al cerro O’Connor en Villa La Angostura

El cerro O’Connor tiene unos 1.891 metros de altura y se encuentra en la zona de Puerto Manzano, en Villa La Angostura, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Es un recorrido de dificultad física alta, con una pendiente pronunciada que se mantiene durante buena parte del ascenso.

Los excursionistas perdieron el sendero cuando regresaban de la cumbre y pidieron ayuda cerca de las 18. Fotos: gentileza.

De acuerdo con la información de Parques Nacionales, el sendero atraviesa inicialmente un sector de bosque andino, con presencia de coihues y lengas. A medida que se gana altura, la vegetación disminuye hasta dar paso a un terreno más descubierto.

La parte final conduce hacia una cresta con sectores de ceniza volcánica y arena suelta. Desde la cumbre se pueden observar el lago Nahuel Huapi, Bahía Manzano, el cerro Bayo, la península de Quetrihué y el volcán Tronador.

Las recomendaciones para hacer trekking y evitar extravíos en la montaña

Después del operativo, desde los organismos de emergencia recordaron una serie de medidas de prevención para quienes realizan actividades en los senderos de la región. Entre las principales recomendaciones se encuentran: