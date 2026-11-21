El artista es Albert Vasiliev, más conocido por su nombre artístico Kyivstoner. Se trata de un rapero y creador de contenido que cuenta con doble ciudadanía ucraniana y estadounidense.

Un rapero ucraniano estuvo a cinco minutos de subir al escenario cuando la Policía danesa frustró un presunto plan para asesinarlo. Los investigadores encontraron dos pistolas cargadas y cuchillos en el vehículo de los sospechosos. Tras el operativo, Dinamarca acusó a los servicios de Inteligencia rusos de organizar el atentado y anunció la expulsión de un diplomático de ese país.

El músico señalado es Albert Vasiliev, conocido artísticamente como Kyivstoner, un rapero y creador de contenido con ciudadanía ucraniana y estadounidense. Según publicó TN, dos ciudadanos daneses habrían sido reclutados para matarlo durante una presentación en las afueras de Copenhague.

Cómo fue el presunto plan para asesinar al rapero ucraniano antes de su recital

Los sospechosos fueron interceptados cuando se dirigían al lugar del espectáculo. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron en el vehículo dos pistolas cargadas y dos cuchillos. Uno de los detenidos incluso había comprado una entrada para el recital semanas antes.

La intervención policial se concretó apenas cinco minutos antes del horario previsto para el concierto, que finalmente fue cancelado. En total, cuatro hombres fueron detenidos durante el operativo y las actuaciones posteriores.

Los investigadores sospechan que los servicios de Inteligencia rusos habrían recurrido a integrantes de Loyal to Familia, una banda criminal danesa que fue prohibida por las autoridades de ese país.

Dos de ellos enfrentan acusaciones relacionadas con el presunto intento de asesinato y la colaboración con un servicio de inteligencia extranjero. Ambos rechazaron los cargos ante la Justicia danesa.

La investigación apunta a una presunta conexión entre los servicios secretos rusos y miembros de Loyal to Familia, una organización criminal danesa prohibida por las autoridades. Los investigadores buscan determinar cómo se produjo el reclutamiento y qué participación tuvo cada sospechoso.

Dinamarca acusó a Rusia y anunció la expulsión de un diplomático

“Es nuestra clara evaluación que el intento de asesinato fue planeado por los servicios de inteligencia rusos”, afirmó Rasmus Kieffer-Kristensen, responsable del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Dinamarca (PET).

El funcionario advirtió que el caso refleja una actitud cada vez más agresiva de Rusia y una mayor disposición a asumir riesgos en territorio europeo. La acusación fue formulada por las autoridades danesas en el marco de la investigación judicial.

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

Como respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, anunció la expulsión del agregado de Defensa de la Embajada rusa, quien tendrá siete días para abandonar el país.

Además, el Gobierno convocó al embajador ruso en Copenhague para comunicarle su rechazo a la presunta operación. Desde la representación diplomática negaron las acusaciones y sostuvieron que Dinamarca no presentó pruebas que demostraran la participación de Moscú.

El antecedente en Polonia y las acusaciones contra el rapero ucraniano

El caso tiene un antecedente en agosto, cuando las autoridades de Polonia detuvieron a un ciudadano ruso sospechado de preparar otro atentado contra una persona con doble nacionalidad ucraniana y estadounidense. Posteriormente, medios locales identificaron a esa persona como el mismo rapero Kyivstoner.

En torno al músico también aparece una acusación vinculada con un presunto contrabando de drones. Según la información difundida sobre el caso, Rusia lo señalaba por su supuesta participación en esa actividad. Sin embargo, los datos disponibles no permiten establecer que esa acusación haya sido el motivo del presunto plan de asesinato.

La Justicia danesa continúa con las actuaciones para establecer cómo se organizó el supuesto atentado, quiénes participaron y qué vínculos existieron entre los detenidos y los servicios de Inteligencia rusos.