La cocina dejó de ser un ambiente destinado exclusivamente a preparar alimentos para convertirse en uno de los espacios más importantes del diseño residencial. Mery del Cerro llevó esta tendencia a su casa con una cocina de estética contemporánea, una isla de grandes dimensiones y una marcada apuesta por el negro mate.

La modelo y actriz eligió una propuesta que combina materiales sofisticados, superficies continuas y soluciones de almacenamiento integradas. El resultado es un ambiente donde la arquitectura interior, la funcionalidad y la decoración conviven sin perder protagonismo.

Según mostró la revista Caras, la cocina se destaca por su isla gigante, los muebles panelados y la incorporación de tecnología. Su diseño también permite identificar algunas de las tendencias que ganan presencia en los proyectos residenciales actuales.

Una isla gigante que se convierte en protagonista del diseño

Uno de los elementos más llamativos de la cocina de Mery del Cerro es su gran isla central, que organiza la distribución del ambiente y funciona como punto de encuentro.

Lejos de limitarse a una superficie para preparar alimentos, este recurso arquitectónico permite integrar distintas actividades cotidianas.

La isla se destaca por su terminación oscura y una superficie de piedra sinterizada inspirada en el mármol Negro Marquina, caracterizado por su base negra y sus vetas claras.

Este contraste aporta movimiento visual y rompe con la uniformidad del mobiliario.

Además de su valor estético, la isla ofrece una superficie amplia de trabajo y refuerza la idea de una cocina pensada para compartir.

Muebles panelados y negro mate: las claves de una cocina moderna

La elección cromática es otro de los grandes protagonistas del proyecto.

El negro mate domina las alacenas, los muebles bajo mesada y los sectores de almacenamiento, creando una estética uniforme y sofisticada.

Los muebles se extienden prácticamente desde el piso hasta el techo, una solución que permite aprovechar la altura disponible y generar una imagen arquitectónica continua.

Los frentes de líneas simples y sin tiradores visibles refuerzan el carácter minimalista.

Este tipo de diseño, asociado con las llamadas cocinas integradas o invisibles, busca reducir las interrupciones visuales y lograr que los muebles se perciban como parte de la arquitectura del ambiente.

La propuesta demuestra que el negro puede utilizarse como color principal sin perder elegancia ni funcionalidad.

Electrodomésticos integrados: tecnología sin perder estética

Otro de los aspectos que caracteriza a la cocina es la incorporación de electrodomésticos dentro de la estructura del mobiliario.

En el ambiente se destacan dos hornos empotrados, dispuestos verticalmente, que permiten aprovechar mejor el espacio y mantener despejadas las superficies de trabajo.

También aparece una heladera de acero inoxidable, cuyo acabado metálico contrasta con los frentes negros.

La integración de estos elementos responde a una tendencia del diseño contemporáneo: incorporar tecnología sin que los equipos dominen visualmente el ambiente.

De esta manera, la cocina conserva una estética ordenada, con sectores de guardado definidos y superficies libres de elementos innecesarios.

Luz natural y materiales: cómo evitar que una cocina negra resulte oscura

Uno de los mayores desafíos al diseñar una cocina con predominio de tonos oscuros es lograr una iluminación equilibrada.

En la casa de Mery del Cerro, los grandes ventanales cumplen un papel fundamental, ya que permiten el ingreso de luz natural y compensan la intensidad del negro.

La combinación de superficies oscuras con materiales de distintas texturas también ayuda a generar profundidad.

El piso con apariencia de madera aporta calidez, mientras que el acero inoxidable introduce reflejos y un contraste más industrial.

Por su parte, las superficies de piedra veteada suman un detalle decorativo que evita que el conjunto resulte completamente uniforme.

El resultado es una cocina que combina una paleta sobria con una distribución abierta y luminosa.

Cinco ideas de diseño para inspirarse en la cocina de Mery del Cerro

Más allá de sus dimensiones, el proyecto ofrece recursos que pueden adaptarse a cocinas de diferentes tamaños.

Elegir una paleta definida: utilizar pocos colores permite crear ambientes visualmente ordenados.

utilizar pocos colores permite crear ambientes visualmente ordenados. Aprovechar los muebles de piso a techo: el almacenamiento vertical ayuda a optimizar el espacio.

el almacenamiento vertical ayuda a optimizar el espacio. Integrar los electrodomésticos: los hornos empotrados y los frentes continuos generan una imagen más limpia.

los hornos empotrados y los frentes continuos generan una imagen más limpia. Priorizar la iluminación natural: las aberturas amplias son especialmente importantes cuando predominan los colores oscuros.

las aberturas amplias son especialmente importantes cuando predominan los colores oscuros. Incorporar una isla o península: cuando las dimensiones lo permiten, estas superficies suman funcionalidad y crean un espacio de encuentro.

La tendencia de las cocinas minimalistas que combinan diseño y funcionalidad

La cocina de Mery del Cerro refleja una transformación que atraviesa el diseño de interiores: los ambientes de servicio adquieren cada vez más protagonismo dentro de la arquitectura residencial.

Las superficies continuas, los muebles integrados y los materiales de apariencia natural forman parte de una búsqueda estética que privilegia el orden visual.

En este tipo de proyectos, la funcionalidad no queda relegada. Por el contrario, cada elemento se incorpora para responder a las necesidades cotidianas sin alterar la armonía del conjunto.

Con su isla gigante, sus muebles negros y una distribución cuidadosamente integrada, la cocina de Mery del Cerro se convierte en una referencia para quienes buscan inspiración en el diseño contemporáneo.