La ciudad de Viedma tendrá un presupuesto superior a los $ 74.000 millones para el año próximo. Foto: Marcelo Ochoa

El intendente de Viedma, Marcos Castro, elevó el presupuesto para el 2027 al Concejo Deliberante, que prevé erogaciones por $74.230 millones, es decir, unos US$ 46 millones.

Este monto representa una suba del 31% frente a su equivalente del 2026, aprobado en $ 56.691 millones o unos US$ 39 millones del año pasado.

La iniciativa contempla una asignación de $2.000 millones, cerca de US$ 1,25 millones, a partir de un endeudamiento público e incremento de otros pasivos.

La presentación indica que es “un presupuesto que, en un contexto ampliado, decide poner el Estado municipal del lado de la gente”. Plantea tres ejes para la gestión: “equilibrio fiscal, desarrollo y regulación”.

El documento sostiene que el Estado debe garantizar servicios, pero al mismo tiempo promover la actividad económica y ordenar el crecimiento urbano.

Considera que uno de los principales argumentos es que el crecimiento de la ciudad exige reforzar el mantenimiento de calles, espacios públicos, iluminación y servicios.

El documento señala que el 24,2% de la ciudad tiene pavimento y que existen sectores con problemas de iluminación. El planteo apunta a sostener el mantenimiento urbano, mejorar las condiciones de circulación y ampliar la infraestructura de los barrios.

También detalla que el “crecimiento urbano y la expansión de los últimos años requieren ampliar y modernizar el sistema de desagües”. El objetivo es prevenir anegamientos, mejorar el escurrimiento y reducir los daños que las lluvias provocan en los barrios.

Se contempla equipamiento para estaciones de bombeo y obras vinculadas al sistema pluvial.

Un apartado alude al “transporte público”, que se sostendrá ante el retiro nacional. Presupuesta 1.716 millones de subsidio para el transporte. “Si Nación se retira incumpliendo leyes, el Municipio se queda y con firmeza para sostener y garantizar el transporte público”.

Además, el presupuesto prevé ampliar la asistencia alimentaria, acompañar a sectores vulnerables y fortalecer políticas destinadas a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y familias.

Otro punto es la necesidad de intervenir en el acceso a la tierra y la urbanización, entonces planea “acompañar la expansión de infraestructura para nuevos lotes sociales, particularmente en sectores donde se desarrollan nuevos barrios”.

En relación a obras pluviales, se detalla que se incorporarán equipos de bombeo en el barrio 14 de Marzo, de Costanera, de Monseñor Esandi en el barrio San Martín, y en la Calle 2 y 25.

Destaca que este año se instalaron más de 850 luminarias LED y que continuará la reconversión del sistema, además de nuevas intervenciones en corredores urbanos y barrios.

En referencia al Turismo, el municipio sostiene que viene creciendo y menciona incrementos entre el 15% y el 20% en las últimas temporadas.