Cuti Romero entrenó con normalidad y asoma como titular el viernes ante Cabo Verde

Pieza clave e imprescindible. Afortunadamente para Lionel Scaloni y la Selección Argentina, el defensor Cristian Romero superó la molestia en su rodilla y ya está a disposición del DT albiceleste de cara al compromiso del sábado ante Cabo Verde.

El zaguero central pudo entrenarse con normalidad junto a sus compañeros, luego de que los últimos estudios médicos efectuados descartaran una lesión de gravedad en los ligamentos de su rodilla derecha.

Fue esa misma rodilla lo que causó alarma y suspenso en la previa a la Copa del Mundo; lesión sufrida jugando para Tottenham y que lo mantuvo en reposo e inactivo hasta días antes del duelo inaugural ante Argelia.

(AP). Cuti es pieza clave en la alineación de Scaloni. Formará dupla nuevamente con Lisandro Martínez.

En aquel partido, el cordobés sufrió molestias tras un golpe y debió ser reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido ante Austria, el cual la Argentina ganó por 2-0, ambos goles del capitán Lionel Messi, que se convirtió en el máximo artillero del Mundial con 18 tantos; posteriormente llegó a los 19.

Esa situación preocupó a todo el cuerpo técnico, al punto que el defensor quedó descartado de los dos siguientes encuentros y trabajando con suma delicadeza, mientras reposaba y rehabilitaba esa zona lastimada.

En el entrenamiento de ayer a puertas abiertas, se pudo ver a Cuti entrenarse con normalidad y realizando tareas en campo junto a sus compañeros, lo que supone que recuperará su lugar en la zaga central defensiva para el próximo viernes en el Hard Rock de Miami, por los 16avos de final.