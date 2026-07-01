Cuti Romero entrenó con normalidad y asoma como titular el viernes ante Cabo Verde
El cordobés terminó con un golpe en su rodilla el partido ante Argelia y generó preocupación.
Pieza clave e imprescindible. Afortunadamente para Lionel Scaloni y la Selección Argentina, el defensor Cristian Romero superó la molestia en su rodilla y ya está a disposición del DT albiceleste de cara al compromiso del sábado ante Cabo Verde.
El zaguero central pudo entrenarse con normalidad junto a sus compañeros, luego de que los últimos estudios médicos efectuados descartaran una lesión de gravedad en los ligamentos de su rodilla derecha.
Fue esa misma rodilla lo que causó alarma y suspenso en la previa a la Copa del Mundo; lesión sufrida jugando para Tottenham y que lo mantuvo en reposo e inactivo hasta días antes del duelo inaugural ante Argelia.
En aquel partido, el cordobés sufrió molestias tras un golpe y debió ser reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido ante Austria, el cual la Argentina ganó por 2-0, ambos goles del capitán Lionel Messi, que se convirtió en el máximo artillero del Mundial con 18 tantos; posteriormente llegó a los 19.
Esa situación preocupó a todo el cuerpo técnico, al punto que el defensor quedó descartado de los dos siguientes encuentros y trabajando con suma delicadeza, mientras reposaba y rehabilitaba esa zona lastimada.
En el entrenamiento de ayer a puertas abiertas, se pudo ver a Cuti entrenarse con normalidad y realizando tareas en campo junto a sus compañeros, lo que supone que recuperará su lugar en la zaga central defensiva para el próximo viernes en el Hard Rock de Miami, por los 16avos de final.
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