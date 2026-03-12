Daira Marín fue distinguida en Roca tras competir en el Mundial de Aguas Heladas de Finlandia

La nadadora roquense Daira Marín llegó a Roca tras su participación en el Mundial de Aguas Heladas de Oulu, Finlandia y tuvo un gran recibimiento de familiares, amigos y su grupo de entrenamiento. Además, recibió una declaración de interés municipal por su destacada participación.



La nadadora logró la medalla de plata en los 450 metros libres, una de las pruebas más exigentes del certamen. Además, tuvo una gran actuación en los 200 metros libres de la categoría Damas C donde se metió entre las cuatro mejores.

Daira Marín tuvo un cálido recibimiento en Roca. (Foto: Adrián Hernández/Manantial Deportivo)



En su participación, la roquense también logró buenos resultados en distintas pruebas del campeonato. Fue sexta en los 100 metros libres, séptima en los 25 metros mariposa y octava en los 50 metros libres. También se metió en el top 10, en los 100 metros pecho y en 25 metros libres.

A su regreso a la ciudad, la nadadora compartió sus sensaciones tras una experiencia que exigió tanto desde lo físico como desde lo mental. En diálogo con Manantial Deportivo, explicó que el desafío de nadar en aguas heladas requiere un trabajo interno constante.

“El cuerpo se va apagando de a poco y lo tenés que ir empujando desde lo mental. En los 450 metros libres, pensé: me tengo que tratar con cariño y con pasión como lo hago cuando estoy en el río dando clases”, reflexionó.

Antes de competir en Finlandia, Marín también tuvo una destacada participación en la Copa del Mundo de Aguas Heladas de Suecia, donde consiguió tres primeros puestos en 200 metros libres, 25 mariposa y 50 libres, además de un segundo lugar en 25 libres. En ese mismo certamen fue quinta en 100 pecho, octava en 50 pecho y novena en 25 pecho.

Durante el gran recibimiento por parte de sus seres queridos, la palista y concejal de la ciudad Cecilia Collueque hizo entrega de una declaración de interés municipal para reconocer la destacada actuación de su colega en la competencia internacional.

Cecilia Collueque, deportista y concejal de Roca, reconoció a su colega Daira Marín. (Foto: Adrián Hernández/Manantial Deportivo)

Con información de Manantial Deportivo