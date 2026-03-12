El mercado de pases del Federal A: todos los movimientos de Cipolletti, Rincón y Sol de Mayo

Cipolletti tuvo varios movimientos en el mercado de pases. (Foto: Florencia Salto)

El Federal A comenzará su temporada el viernes 20 de marzo con la participación de Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo que tuvieron muchos movimientos en el mercado de pases.

El Albinegro será el primero en debutar, ese mismo viernes 20/03 como visitante contra Atenas de Río Cuarto. Su estreno como local será el domingo 29/03 frente a San Martín de Mendoza.

Rincón empieza con fecha libre porque el 20/03 se medirá con San Lorenzo por la Copa Argentina en la cancha de Quilmes. El 29/03 empezará su camino en el Federal A contra el ascendido FADEP en Mendoza.

Sol de Mayo, que este año estará en un grupo diferente al de Cipo y el León, debutará como local en Viedma contra Germinal de Rawson.

El mercado de pases de Cipolletti

(Foto: Florencia Salto)

Las primeras noticias del mercado de pases en Cipolletti no fueron auspiciosos a partir de la baja de algunas de las figuras del campeonato pasado como Agustín Stancato y Cristian Ibarra que se fueron a Olimpo.

También se fueron Leandro Vella, Santiago Jara, Ricardo Dichiara, Matías Páez, Gustavo Mbombaj, Lucas Mellado, Ignacio Montero y Jeremías Langa.

El Albinegro fue a buscar algunas caras nuevas pero no tan lejanas como la de los neuquinos Sebastián Jeldres y Víctor Manchafico. También arregló los regresos de Ulises Romero, Fernando Pettineroli y Maximiliano López.

Marcos Pérez, Martín Peralta, Juan Cruz Huichulef y Brandon Obregón fueron las otras incorporaciones. Ya sobre el final, esta semana cerró uno de sus nombres más importantes con Claudio Mosca, volante de pasado en equipos de Primera y de la B Nacional.

Siguen del torneo pasado Facundo Crespo, Nicolás Trejo, Yago Piro, Nehuén García, Benjamín García, Gonzalo Lucero, Andrés Almirón, Sergio Ranquehue, Federico Acevedo, Enzo Vallejos y Andrés Domínguez.

El mayor desafío en los próximos días será buscar un entrenador en reemplazo del Chango Cravero que debió dar un paso al costado para atender una afección cardíaca por la que deberá ser operado.

Altas: Víctor Manchafico (Defensor), Juan Cruz Huichulef (Defensor), Marcos Pérez (Volante), Maximiliano López (Volante), Fernando Pettineroli (Volante), Brandon Obregón (Volante), Ulises Romero (Volante), Claudio Mosca (Volante), Martín Peralta (Delantero) y Sebastián Jeldres (Delantero).

Bajas: Gustavo Mbombaj (Defensor), Jeremías Langa (Defensor), Ignacio Montero (Defensor), Agustín Stancato (Volante), Matías Páez (Volante), Leandro Vella (Volante), Santiago Jara (Delantero), Cristian Ibarra (Delantero) y Ricardo Dichiara (Delantero).

El mercado de pases de Deportivo Rincón

Con la Copa Argentina como objetivo extra del Federal A, Deportivo Rincón sumó una importante cantidad de jugadores para esta temporada.

Los más resonantes fueron el defensor Rodrigo «Petróleo» Herrera, de larga experiencia en la categoría y el volante Rodrigo Montes, proveniente de Boca.

De la región, llegaron el ex Cipolletti Matías Carrera que venía de jugar en Chile y el colombiano Jair Blanco, de Patagonia. El otro colombiano que se incorporó es Cristian Cangá, delantero.

Agustín Osinaga y Jonathan Chacón, que formaron la zaga central el torneo pasado, se fueron a Olimpo y Bolívar, respectivamente.

Se mantuvo a Pablo Castro como entrenador y en el plantel siguen: Jonathan Criado, Facundo Miguel, Hety Rueda, Fernando Inda, Nicolás Di Bello, Alejandro Sánchez, Edgardo Díaz, Ezequiel Ávila y Daniel Carrasco.

Altas: Rodrigo Herrera (Defensor), Juan Albertinazzi (Defensor), Jonathan Fleita (Defensor), Bruno Di Bello (Defensor), Matías Carrera (Defensor), Marcos Narváez (Defensor), Rodrigo Montes (Volante), Axel Oyola (Volante), Juan Ignacio Achetoni (Volante), Jorge Rossi (Delantero), Jair Blanco (Delantero),Cristian Estigarribia (Delantero) y Cristian Cangá (Delantero).

Bajas: Exequiel Lara (Arquero), Agustín Osinaga (Defensor), Federico Moreno (Defensor), Jonathan Chacón (Defensor), Fernando Pettineroli (Volante), Emmanuel Giménez (Volante), Tiago Luna (Volante), Matías Navarro (Volante), Agustín Lezcano (Volante), Sebastián Jeldres (Delantero) y Germán Cervera (Delantero).

El mercado de pases de Sol de Mayo

Silbando bajito, Sol de Mayo también tuvo movimientos en el mercado de pases. El entrenador será nuevamente Diego Galván, que ya tuvo otras etapas como DT en el Federal A.

El Albiceleste sumó dos jugadores de Cipolletti, el defensor Ignacio Montero y el delantero Santiago Jara. También volvió Matías Kucich, que el campeonato pasado jugó en Olimpo.

Al igual que Kucich, también incorporó a otros jugadores locales como Jonathan Linares, Kevin Pereyra y Ariel Romaniuk. Fiel a su estilo, llegaron extranjeros como los australianos Christian Pulitano y Massimo Saliszewski junto a Federico Oliva, nacido en Estados Unidos pero de padres argentinos.

Continúan de la temporada pasada: Lucas Quilen, Héctor Morales, Joaquín Solaliga, Miqueas Martínez, Joel Martínez, Fernando Valdebenito, Diego Dietz, Manuel Preciado, Brandon Salinas, Tamir Ortiz, Gabriel Otero, Mateo Idiarte y Lucas Galiano.

Altas: Leonardo Torres (Arquero), Matías Kucich (Defensor), Ignacio Montero (Defensor), Claudio Curima (Defensor), Gustavo Areco (Defensor), Jonathan Linares (Defensor), Santiago Pérez (Volante), Emiliano Soria (Volante), Christian Pulitano (Volante), Massimo Saliszewski (Delantero), Santiago Jara (Delantero), Federico Oliva (Delantero), Ariel Romaniuk (Delantero), Rodrigo Martínez (Delantero) y Kevin Pereyra (Delantero).

Bajas: Juan Cruz Nadal (Arquero), Lucas Miguez (Defensor), Lucas Sesano (Volante), Dalmiro Lukiewicz (Volante), Ulises Romero (Volante) y Ignacio Cellerino (Delantero).