Río Negro suma medallas y grandes actuaciones en el Mundial de Aguas Heladas en Finlandia

Río Negro pisa fuerte en el Mundial de Natación en Aguas Heladas que se desarrolla en Oulu, Finlandia. En un certamen que reúne a más de 1.800 nadadores de 50 países, Roxana Pescader, Daira Marín y Federico Esteban sobresalen con destacadas actuaciones.

La barilochense Roxana Pescader fue la mejor en su categoría y se consagró campeona mundial en los 200 metros libres. La rionegrina firmó una gran actuación y dejó a la Argentina en lo más alto del podio. Además, sumó un tercer puesto en los 25 metros mariposa.

Otra de las grandes protagonistas es la roquense Daira Marín, quien tuvo una intensa agenda en la pileta de 25 metros. En su debut rozó el podio en los 200 metros libres al finalizar cuarta y luego se metió en el top 10 en los 100 metros pecho y en los 25 metros mariposa.

Su gran impacto llegó en los 450 metros libres, donde logró el segundo puesto en su categoría. En dialogo con este medio, la nadadora celebró el resultado en un contexto de máxima dificultad. “Fue una prueba durísima. El agua estaba a 0,2°. Hay mucho nivel en mi categoría y me fue bien”.

Federico Esteban, campeón del mundo en los 100 metros pecho

En la rama masculina, el viedmense Federico Esteban se quedó con la medalla de oro en los 100 metros pecho tras marcar 1m49s78. Superó al local Pablo Tikkanen y a Jan Levä, también de Finlandia.

La exigencia del certamen es extrema. En Oulu, las temperaturas rondan los -20°C, mientras que el agua se mantiene entre 0°C y 1°C. Los nadadores compiten únicamente con traje de baño, sin protección térmica adicional, un detalle que dimensiona aún más la actuación del representante de Viedma.