Dante Pizzuti, el barilochense subcampeón Panamericano que sueña con llegar a Paris 2024

Dante Pizzuti representó de la mejor manera no sólo al país, sino también a la provincia y a su ciudad. Como local, en el gimnasio “Pedro Estremador”, el barilochense logró un fantástico subcampeonato, con triple medalla de plata incluida, en la categoría hasta 81 kilogramos del torneo Panamericano 2023 de levantamiento de pesas.

Si bien no pudo subirse a lo más alto del podio, Pizzuti cumplió con lo que se esperaba de él y tuvo una excelente actuación ante lo mejores pesistas del continente. El local sumo un gran segundo puesto en el Campeonato Panamericano, gracias a que se colgó las medallas de plata en las disciplinas de arranque, envión y en la suma total.

Junto a otros seis competidores, Dante salió a escena para demostrar el gran nivel y el crecimiento de los últimos años ante su gente, que se rompió las manos para aplaudirlo.

El oro y el primer puesto fue para el venezolano Darvin Castro Palma, que alzó 144 kg en arranque, 180 kg en envión y 324 kg en total para coronarse como el mejor del continente. Mientras que Dante levantó 142 kg en arranque, 175 kg en envión, para finalizar con un total de 317 kg.

Pizzuti, nacido el 7 de julio de 2003, de apenas 19 años, ya cuenta con muy buenas actuaciones nacionales e internacionales. En diálogo con “En eso estamos” de RN Radio, confesó que sus inicio en este deporte fueron en 2017 por iniciativa de su madre.

“Fue ella la que me metió en este mundo en el Gimnasio Municipal de Bariloche. La realidad era que yo no sabía lo que iba a hacer. Lo conocía por por haberlo visto en tele en los Juegos Olímpicos, pero no sabía como funcionaba. De a poco me enganché y me fui marcando diferentes metas hasta llegar hoy al Panamericano”, confesó.

Su entrenador, Luis “Lucho” Lagos lo fue llevando de a poco y lo acompañó a lo largo de cada competencia, incluso durante el certamen en casa.

A pesar de su seriedad y perfil bajo, el barilochense no ocultó su alegría por el gran presente. “Tengo una felicidad enorme. No sólo por mi actuación sino por el torneo que se esta haciendo acá en Bariloche. Igual tengo que tener en cuenta que recién arranca el año y falta mucho, pero fue un buen arranque”, agregó.

Pizzuti, integrante de la selección (ya con experiencia mundialista) y uno de los beneficiarios del programa provincial Proyección Olímpica de asistencia a deportistas de elite de la provincia de Río Negro, aprovechó al máximo la chance de ser local y ganó muy buenos puntos pensando en la posible clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

El sueño olímpico es uno de sus grandes objetivos. “Para eso estamos trabajando. Se que no es fácil porque clasifican muy pocos a los Juegos, el próximo torneo es en mayo”, comentó.

Dante, representante de Escuela Municipal local, estuvo en diciembre 2022 en el Mundial de mayores realizado en Colombia, sumando 303 kilos en el acumulado, con 135 de arranque y 168 en envión como los mejores levantamientos. Quedó 18º entre 29 participantes, pero fue el más joven de toda la categoría.

