Darwin Núñez calentó la previa ante Argentina y le tiró un palito a Alexis Mac Allister

El uruguayo Darwin Núñez no está atravesando un buen momento en Liverpool, perdió la titularidad y varios medios ingleses insinúan que podría salir del conjunto inglés al final de la temporada. Es por eso que la Pantera tratará de aprovechar esta doble fecha de Eliminatorias para ganar confianza y reencontrarse con su mejor nivel.

«Fueron semanas duras para mí, pero nunca fui de los que tiran la toalla«, aseguró el atacante ni bien llegó a su país.

Y detalló: «No estoy rindiendo lo que puedo dar, soy el primero en reconocerlo. Es un tema de confianza. Estoy para entrenar y ayudar a mis compañeros«.

Y si de confianza se habla, eso es lo que le sobra al delantero de 25 años: «Siempre es bueno venir a representar a tu país. Uruguay está a la altura de Argentina, lo demostramos en Buenos Aires en la primera rueda«, aseguró Darwin, recordando el 2-0 del equipo de Marcelo Bielsa en la Bombonera.

“Yo siempre quiero estar en la selección. Es lo más lindo del mundo”, amplió sobre una nueva convocatoria de Bielsa.

La chicana de Darwin Núnez a Alexis Mac Allister

En Liverpool Darwin Núnez y Alexis Mac Allister siempre andan juntos y compartiendo mates. Pero ahora serán rivales y en un clásico rioplatense.

"Le dije que no me mirara que no quiero la mufa", expresó. pic.twitter.com/6CZ46POznu — Telemundo (@TelemundoUY) March 18, 2025

Núñez confesó que habló con el argentino sobre el duelo del próximo viernes y lo chicaneó: «Hemos hablado con Mac Allister. La otra vez le dije que ellos iban a jugar en el estadio de Boca e iban a perder, que fue lo que pasó. Y bueno, ahora le dije que si pasa por al lado mío, no me mire, porque no quiero la mufa”.

Uruguay recibirá a Argentina este viernes en el Centenario. Luego, visitará a Bolivia el martes 25.