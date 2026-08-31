Datos y horarios: Franco Colapinto vuelve a Monza, el lugar de la dulce primera vez

Con la confirmación de su continuidad asegurada, el pilarense encara el resto del año enfocado 100% en la faceta competitiva.

Próximo desafío, Monza. El lugar donde el argentino Franco Colapinto inició el sueño de la Fórmula 1, devolviendo al país la presencia albiceleste en la máxima tras más de dos eternas décadas.

Luego del paso en falso por Países Bajos, donde una polémica sanción esfumó sus posibilidades de sumar puntos, el piloto argentino afronta el Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial 2026, casi dos años después del recordado debut en la máxima con Williams.

El mítico trazado europeo será el escenario donde Franco, el piloto con mayor cantidad de carreras iniciadas y finalizadas de la actualidad (29), podrá disponer de las tan esperadas mejoras aerodinámicas que Alpine ya estrenó en Zandvoort con el francés Pierre Gasly, lo que supone un salto en calidad de su A526.

Con la continuidad asegurada para 2027, Colapinto finalmente podrá enfocarse 100% en lo estrictamente deportivo y seguir aportando a la causa, intentando reposicionar al equipo por delante de Racing Bulls en el campeonato de constructores.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

«Estoy contento de seguir acá, por esta oportunidad y con muchas ganas de que llegue el futuro. Tuvimos un salto en 2026 y vamos a dar otro en 2027. Progresamos como equipo, como compañeros de trabajo, como familia en sí. Tuvimos punto y momentos difíciles en los que se complicó mucho y parecía que iba a ser difícil salir de esos pozos de 2025″, expresó el argentino días atrás tras el anuncio de Alpine.

Cumplidas doce fechas, el pilarense marcha 12° en el campeonato con 19 unidades; 4 menos que el británico Arvid Linblad (Racing Bulls) y 25 menos que su coequiper Gasly. El líder de la tabla es el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), ganador en seis oportunidades, con 242 puntos.

Monza, un lugar especial para Colapinto

La sucesión de accidentes del estadounidense Logan Sargeant motivó la apuesta de James Volwes, Director Ejecutivo de Williams. Los buenos tests previos de Colapinto fueron sustento suficiente para darle la chance al argentino, de por entonces 22 años recién cumplidos.

Franco no defraudó. A pesar del poco tiempo sobre un F1 (solo había ensayado en Abu Dhabi 2023 y en Silverstone 2024), el pilarense clasificó 18° y finalizó en un brillante 12° puesto en su primer Gran Premio, causando una gran impresión en propios y extraños.

Ya en Alpine, su experiencia de 2025 no resultó de acuerdo a lo esperado. El argentino finalizó 18° en clasificación y 17° en la competencia del domingo, penando con la poca competitividad y potencia del monoplaza precedente.

El panorama para la incipiente edición ilusiona. Alpine mejoró la motorización y el monoplaza del argentino, como se apuntó, tendrá el parquete de actualizaciones prometidas. Aunque, en un trazado rápido y con pocas curvas como Monza, la aerodinámica no cumple un rol tan determinante.

Monza memories 🤌



Looking back to Franco's hot lap last year ⏮️ pic.twitter.com/kmbntBxDFU — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 31, 2026

Horarios del fin de semana

Viernes

Primera práctica libre: 7:30 hs.

Segunda práctica libre: 11:00 hs.

Sábado

Tercera práctica libre: 7:30 hs.

Clasificación: 11:00 hs.

Domingo