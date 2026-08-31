Calcatreu retomó sus operaciones tras el conflicto con Río Negro y ya concretó su tercer despacho de oro y plata

Calcatreu retomó la producción y realizó su tercer despacho de oro y plata. Foto: gentileza.

El proyecto minero Calcatreu, en Ingeniero Jacobacci, retomó su actividad productiva luego del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Río Negro y Minera Calcatreu tras la suspensión preventiva dispuesta por la Provincia.

La reactivación ya tuvo un nuevo resultado concreto: la empresa realizó su tercer despacho de doré de oro y plata, por unas 996 onzas equivalentes de oro (AuEq). El envío estuvo compuesto por aproximadamente 980 onzas de oro y 1.099 onzas de plata.

La cifra representa casi el doble del volumen registrado en el primer despacho, que había alcanzado las 518 onzas equivalentes de oro en junio.

El nuevo despacho se produce después del levantamiento de la suspensión y de una serie de compromisos acordados entre la Provincia y la empresa para normalizar las operaciones y corregir los incumplimientos que habían generado la intervención estatal.

Qué acordaron Río Negro y Calcatreu

El acuerdo firmado en Ingeniero Jacobacci estableció una serie de medidas para destrabar el conflicto y permitir la continuidad del proyecto minero.

Uno de los principales puntos es la incorporación progresiva de 30 trabajadores al proyecto. A esto se suma la capacitación de otras 30 personas, vinculada con las necesidades laborales de la mina.

La formación será financiada por la empresa y contempla hasta $2 millones por participante.

Además, el acuerdo establece que las futuras búsquedas laborales deberán priorizar a los trabajadores de Río Negro. Para ello continuarán utilizándose el Servicio de Empleo Rionegrino (SER), la Bolsa de Empleo municipal y otros mecanismos acordados.

El objetivo fijado es agotar las posibilidades de contratación de trabajadores rionegrinos antes de recurrir a personal de otras jurisdicciones.

También habrá controles sobre seguridad y empleo

Otro de los compromisos asumidos por la empresa está relacionado con la regularización de las observaciones realizadas en materia de seguridad e higiene y con el fortalecimiento del sistema de emergencias.

También se acordó reactivar la Mesa de Trabajo local, incorporando a representantes de la comunidad Lof Peñi Mapu.

De esta manera, la Provincia mantendrá sus facultades de fiscalización mientras acompaña el proceso de normalización de las actividades.

El tercer despacho de oro y plata casi duplicó al primero. Foto: gentileza.

El conflicto que terminó con la suspensión de Calcatreu

La suspensión preventiva había sido dispuesta por la Secretaría de Trabajo de Río Negro después de que el Gobierno cuestionara el cumplimiento de la denominada Ley 80/20, que establece prioridad para la contratación de mano de obra rionegrina.

En ese momento, Trabajo había señalado un cumplimiento del 71%, mientras que Patagonia Gold -empresa vinculada al proyecto- informó que contaba con 233 empleados directos, de los cuales 175 eran residentes de Río Negro y 109 vivían en Ingeniero Jacobacci.

El conflicto derivó en negociaciones entre la Provincia y la compañía y finalmente en el acuerdo que permitió levantar la suspensión.

Calcatreu vuelve a producir

Con el levantamiento de la medida, la empresa retomó progresivamente las tareas de lixiviación, recuperación y procesamiento que habían comenzado durante abril.

El tercer despacho marca ahora un nuevo avance del proyecto y muestra un volumen superior al registrado en sus primeros envíos.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la normalización de las operaciones permite compatibilizar el desarrollo productivo con los compromisos asumidos en materia de empleo local, capacitación, seguridad y participación de proveedores de la región.

El secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, destacó que la Provincia busca que las inversiones avancen y generen oportunidades, pero bajo el cumplimiento de las condiciones acordadas. «Queremos que las inversiones avancen, que los proyectos produzcan y que generen nuevas oportunidades, pero ese crecimiento tiene que darse respetando los compromisos asumidos con nuestra gente y con las comunidades».