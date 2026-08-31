Rio Tinto invierte US$15 millones en Mogotes Metals y consolida una alianza para la exploración de Filo Sur en San Juan

Los fondos de la inversión se destinarán principalmente al financiamiento de los programas de trabajo en Filo Sur. Foto: gentileza.

La firma minera Rio Tinto realizó una inversión de 15 millones de dólares en Mogotes Metals y formalizó una alianza estratégica y técnica para avanzar en la exploración del proyecto de cobre, oro y plata Filo Sur, ubicado en el distrito de Vicuña, en San Juan.

La operación se concretó mediante la suscripción de 30.387.857 unidades a un precio de 0,70 dólares canadienses cada una, por un monto bruto de 21,27 millones (equivalentes a aproximadamente 15 millones de dólares estadounidenses). A través de esta colocación, Rio Tinto obtuvo una participación inicial cercana al 5% en Mogotes Metals.

Cada unidad incluye una acción ordinaria y la mitad de un warrant. En total, Rio Tinto recibió 15.193.928 warrants, cada uno con derecho a adquirir una acción adicional a 1 dólar canadiense durante los 18 meses posteriores al cierre.

Los fondos de la inversión se destinarán principalmente al financiamiento de los programas de trabajo en Filo Sur. El área se sitúa junto al depósito Filo del Sol, y forma parte de uno de los principales corredores metalogenéticos de cobre, oro y plata de la región.

Alianza estratégica y técnica para Filo Sur

Además de la inversión, ambas compañías firmaron los acuerdos definitivos que establecen una alianza estratégica y técnica sobre Filo Sur. La alianza le otorga a Rio Tinto un período de exclusividad de 15 meses sobre el proyecto, que podrá extenderse por otros seis meses mediante acuerdo entre las partes.

Durante ese período, la minera tendrá derecho a igualar propuestas de terceros relacionadas con el proyecto y contará con la posibilidad de elevar su participación en Mogotes hasta el 9,99% sobre una base parcialmente diluida.

La compañía también obtuvo derechos preferenciales para participar en futuras emisiones de acciones de Mogotes con el objetivo de mantener su proporción accionaria durante el período de exclusividad.

El acuerdo contempla además la creación de un comité técnico conjunto que se encargará de asesorar los programas de exploración y la incorporación de herramientas desarrolladas por Rio Tinto en materia de geoquímica, geofísica y definición de objetivos.

El CEO de Mogotes Metals, Allen Sabet, expresó mediante un comunicado oficial que «la finalización de la inversión estratégica de Rio Tinto en Mogotes es un respaldo contundente al potencial de Filo Sur y del distrito de Vicuña en general«.

«La alianza le brinda a nuestro equipo acceso a una de las capacidades de exploración más sólidas de la industria, al tiempo que preserva la capacidad de Mogotes para generar valor para todos los accionistas», concluyó.