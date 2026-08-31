Cuáles son las calles de Neuquén que serán reparadas «a nuevo»

La repavimentación de las 15 cuadras de la Alderete, en el ingreso este de la ciudad, será la punta de lanza de otros frentes de obra que están en licitación o por iniciar obra en la zona céntrica y en algunos barrios de Neuquén: una parte de la avenida Argentina está incluida en el programa de recambio de la carpeta asfáltica y la Conquistadores del Desierto, iniciará el frezado en poco tiempo.

En este segundo semestre del año la comuna buscará cambiar el pavimento deteriorado de unas 500 cuadras. En algunos casos se trata de tramos castigados por el tránsito pesado que requieren de intervención prioritaria y en otros casos, son arterias con más de 15 años que requieren mejoras porque las roturas y no se solucionan con parches.

En la zona del Parque Industrial, por ejemplo, está previsto iniciar en breve la repavimentación de la Conquistadores del Desierto, en el tramo entre ruta 7 o avenida Raúl Afonsin y el Parque de La familia. Y en la zona sur de la ciudad, en el barrio Belgrano, están prontas a licitar varias calles troncales previstas para repavimentación.

En el barrio San Lorenzo, hay algunas calles intermedias entre los troncales que serán intervenidas por completo, que según explicó el secretario de Infraestructura y Planificación, Alejandro Nicola, forma parte de un plan de 500 cuadras que prevén repavimentar en este año.

Cifró que son 10.000 las calles que hay en la ciudad y esa cifra se tomó desde el año pasado, como un objetivo de recambio de carpetas asfálticas «a nuevo» para mejorar el tránsito en la capital.

La Avenida Argentina, por ejemplo, está entre las que deberán ser repavimentadas en su totalidad, sin embargo, debido a que restan algunas intervenciones pluviales a lo largo de su recorrido, se priorizará el sector alto, entre Plaza de Las Banderas y avenida Leloir o Del Trabajador, a uno y otro lado del bulevar. Los trabajos están en periodo de contrato, dijo el funcionario.

En la zona de Santa Genoveva y Villa Farrel, luego de la Alderete, se avanzará con la calle Illia, que deberá ser repavimentada entre Independencia y avenida San Juan, a lo largo de un kilómetro. En el mismo sector, por la avenida San Juan, se repavimentará entre Illia y Villegas

Otras 5 cuadras se pondrán en ejecución en Borlenghi, en Sapere. Según describó, otras calles que están con la licitación avanzada para iniciar este semestre la repavimentación son en la zona sur del barrio Belgrano, la calle Richieri, Chubut (entre Linares y Saturnino Torres), Copahue, Gabriela Mistral, el pasaje 15 de Agosto y un tramo de hormigón de la avenida Casimiro Gómez.

Se insistió en que el criterio de obra serán las calles más antiguas y las que están en malas condiciones, por fisuras o baches generados por problemas en la carpeta inferior.