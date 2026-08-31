Incumplió una prohibición de acercamiento en Choele Choel, arrastró a su expareja y terminó con preventiva

Quedó detenido un joven acusado de violar una restricción y arrastrar a su expareja unos 50 metros.

Un joven de 20 años quedó en prisión preventiva durante cuatro meses tras ser imputado por incumplir medidas de protección que le prohibían acercarse a su expareja, provocarle lesiones y luego resistirse a la Policía. La acusación también incluye daños en una comisaría donde debía quedar detenido.

Los hechos ocurrieron el 28 de agosto en Choele Choel y fueron incorporados a dos legajos de la Fiscalía Descentralizada de esa localidad. La fiscal adjunta Marisa Morandi atribuyó al acusado lesiones leves doblemente agravadas, desobediencia a una orden judicial, resistencia a la autoridad y daño agravado.

Arrastró a su expareja durante unos 50 metros

Las medidas de protección habían sido dictadas por el Juzgado de Paz de Choele Choel para proteger a la mujer y a su grupo familiar. El acusado había sido notificado el 26 de agosto.

Según la reconstrucción fiscal, dos días después, alrededor de las 14:30, el joven se presentó en la vivienda de su expareja pese a la prohibición vigente y comenzó a discutir con ella en la vía pública.

Una familiar intervino y el hombre manifestó que se retiraría. En ese momento, de acuerdo con la acusación, la víctima se colocó delante de la motocicleta para impedir que se marchara. Luego se apartó y sostuvo el rodado desde atrás.

El joven habría iniciado la marcha y arrastrado a la mujer unos 50 metros, hasta detenerse al advertir la presencia de un móvil policial. Como consecuencia, sufrió escoriaciones y hematomas en el brazo izquierdo y ambas rodillas.

Volvió a buscarla y terminó perseguido por la Policía

El segundo episodio ocurrió después de las 19, cuando el imputado se presentó en la Comisaría de la Familia, donde se encontraba la víctima, y permaneció en el lugar. Según la fiscalía, aceleró reiteradamente la motocicleta y luego se retiró al advertir la presencia de policías.

Esto originó una persecución que terminó cuando los efectivos lograron interceptarlo. Durante la detención, habría opuesto resistencia y, mientras era trasladado a la comisaría 8, intentó golpear a un policía. Otro efectivo evitó la agresión.

Ya dentro de la dependencia, mientras era llevado hacia el sector de calabozos, rompió un ventanal que comunicaba con el patio interno, según la acusación.

La defensa cuestionó parte de la acusación

Durante la audiencia, la Defensa Pública, representada por Mario Orlandini, cuestionó específicamente la parte de la acusación relacionada con las lesiones y el contexto de violencia de género. También se opuso a la prisión preventiva y propuso medidas menos gravosas.

La fiscalía, en cambio, pidió mantener al joven detenido para resguardar el desarrollo de la investigación.

Finalmente, el juez de Garantías Agustín Bianchi tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria. Además, ordenó cuatro meses de prisión preventiva.