Un hombre con cuchillo que arremetió contra la policía, el motivo del primer uso de las pistolas Taser en Neuquén

La Policía del Neuquén registró un día clave en materia de gestión de seguridad en toda la región, al utilizar por primera vez un dispositivo de incapacitación eléctrica TASER 10 para reducir a un sujeto que luego fue demorado, durante un operativo de extrema violencia en el oeste de la capital. La intervención tuvo lugar en la intersección de las calles Racedo y Pirker, tras ser alertados por el Centro de Operaciones Policiales.

El incidente comenzó cuando las cámaras del monitoreo urbano detectaron a un sujeto agrediendo la vía pública con un elemento cortopunzante. Al llegar la patrulla de la Comisaría 16°, los efectivos se enfrentaron a un escenario de alto riesgo.

«Las cámaras de seguridad divisan un incidente y cuando se acerca el móvil puntualmente se observa a esta persona de contextura robusta, con el cuchillo en la cintura, aparentemente ofuscado (…) la persona empezó a arremeter contra el personal policial. Sabemos que estaba aparentemente bajo los efectos del alcohol», detalló el comisario Gustavo Pizarro, subdirector de la Dirección Seguridad Confluencia.

Ante las reiteradas órdenes omitidas, los agentes realizaron disparos disuasivos al aire con escopetas reglamentarias. La situación se desbordó cuando un familiar del agresor salió de una vivienda para arrojar objetos contundentes e intentar lesionar a los policías.

«En primer término se hace uso disuasivo de la escopeta, con unos disparos al aire. Cuando esta situación se estaba desbordando, aparece un móvil del Departamento Seguridad Metropolitana con un usuario de Taser. Es así que, al observar que esta persona portaba un arma blanca y sabiendo la peligrosidad —tenemos experiencia de lo que puede llegar a suceder no solo en Neuquén sino en el país con una persona descontrolada con un arma blanca—, el efectivo hizo uso del dispositivo y neutralizó a esta persona», explicó el comisario Pizarro.

Gracias a la descarga inmovilizadora, la policía redujo al sujeto sin lamentar efectivos lesionados ni móviles dañados. El hombre y un familiar fueron demorados. Tras recibir primeros auxilios, quedaron a disposición de la Justicia por atentado y resistencia a la autoridad.

Las Taser 10 son el último modelo de pistolas eléctricas de la marca mundialmente conocida.

Transparencia tecnológica y equipamiento de vanguardia

El comisario confirmó que de esta manera Neuquén se posicionó como la primera provincia del país en implementar las TASER 10 y armas de menor letalidad Byrna, impulsadas dentro del plan de seguridad que había anunciado el gobernador Rolando Figueroa.

Pizarro destacó la trazabilidad que ofrece el equipo a través de su cámara corporal acoplada: «Una de las ventajas que trae el dispositivo TASER 10 es que, cuando lo desenfundás, se activa la cámara, y cuando lo encendés, empieza a grabar con sonido en tiempo real. Registra los instantes previos (20 segundos) a la utilización y los posteriores (otros 20 segundos)».

Actualmente, tras un exigente proceso de instrucción, que incluye un curso, ejercicios con simuladores y un examen psicológico la provincia cuenta con personal preparado para manipular las armas menos letales. «Los que aprobaron el curso son 103 (…) De esos 103 se dividen en las diferentes guardias para tener 33 dispositivos activados durante el día en la ciudad de Neuquén», concluyó la autoridad policial.