De Bariloche a los Alpes Suizos: Javier Mariqueo se metió en el top 20 de Thyon-Dixence

El oriundo de Bariloche, Javier Mariqueo, fue protagonista en Suiza y quiere hacer historia en el Sierre Zinal. El atleta participó de la carrera en Thyon-Dixence y me metió en el top 20 con un tiempo de 1h05m17s.

Mariqueo finalizó 17° a solo seis días de la gran prueba que tendrá en los Alpes. El podio masculino de la carrera fue para los keniatas, 1° Philemon Ombogo Kiriago 56m58s, 2° Paul Machoka 57m00s, 3° Josphat Kiprotich 57m43s.

En la previa del Sierre Zinal, el argentino analizó la previa de su participación y dio detalles de su preparación para el exigente circuito de trail running internacional.

Javier Mariqueo en Thyon-Dixence. Foto: Gentileza

“Ayer fue un día difícil al principio«, contó Javier de su experiencia en la rápida carrera de Thyon-Dixence. «Veníamos sin mucho descanso y subir de golpe a los 2.300 metros se sintió, la primera parte resultó muy dura. La sufrí bastante, iba muy ahogado. Después me pude soltar un poco, pero no me sentí del todo cómodo”, describió.

El barilochense participó de la prueba de 16 kilómetros, una competencia rápida en una distancia que no es su especialidad: “No es lo que yo corro, fue muy rápida. Traté de acomodarme y fui de menor a mayor, pasando corredores hasta el final”. Ya más adaptado, aseguró sentirse mejor y con confianza: “Hoy lunes salí a trotar y estoy mucho más acomodado con el aire”.

Sierre Zinal: el gran objetivo de Javier Mariqueo

El atleta está instalado en la altura de las montañas y continúa entrenando para adaptarse a la competencia que serpa el sábado 9 de agosto. Participará en los 31K de Sierre Zinal.

Thyon-Dixence. Foto: Gentileza.

“Lo bueno es que estamos alto y eso nos permite aclimatar”, destacó Javier. Además, comparó que en lugares como San Martín de los Andes o Bariloche, los entrenamientos suelen partir desde los 500 metros y llegar a un máximo de 2.000.

La competencia del sábado, promete un nivel altísimo.“Muchos keniatas de elite, suizos, franceses, italianos, mucha gente que se dedica a esto, que ha corrido campeonatos”, destaca. Sin embargo, el barilochense se prepara confiado: «La del sábado será una carrera más larga y no tan rápida. Ahí creo que podemos hacer algo más”.

Javier Mariqueo logró su pase a Sierre Zinal, como premio por ser el ganador de los 42 Kilómetros de Patagonia Run, que gestionó su participación en estas dos carreras en Suiza.