De la consagración mundial al oro Suramericano: Las Leonas golearon a Chile en la final

Igualando el rumbo que tomó la rama masculina más temprano, Las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, goleó esta tarde a Chile por 5 a 0 y se quedó con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Las chicas albicelestes, que venían de consagrarse campeón mundial el mes pasado, se tomaron revancha de lo ocurrido en Asunción 2022 (cayeron ante las trasandinas en la definición por shoot-outs) y obtuvieron su cuarta consagración sudamericana.

De esta forma, el hockey argentino cerró un martes soñado tras la doble consagración. Previo al partido del combinado femenino, Los Leones también vencieron al elenco chileno masculino y se colgaron su quinta medalla de Oro consecutiva.

🥇 ¡LAS LEONAS, OTRA VEZ EN LA CIMA DE SUDAMÉRICA! 🇦🇷 pic.twitter.com/n0mUmIucEj — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) September 22, 2026

Argentina comenzó a construir la victoria prácticamente desde el vestuario. A los cinco minutos, Lara Casas ejecutó con precisión un córner corto y estableció el 1-0; diferencia que se mantuvo hasta los últimos minutos del segundo cuarto.

A los 27’, Pilar Palacio capturó un rebote en el borde del área y sacó un potente remate que dejó sin posibilidades a Natalia Salvador. Mientras que, un minuto después, Catalina Andrade culminó una rápida combinación colectiva para establecer el 3-0 antes del entretiempo.

De vuelta en campo, a los 38′ apareció Lourdes Pisthon, que empujó la bocha en el segundo palo después de una jugada individual para el primero de sus tantos del encuentro. El segundo llegó a los 50′, tras aprovechar un rebote largo de la arquera chilena y así sentenciar el 5-0.

Con la goleada y la consagración, Argentina cerró una campaña perfecta desde el aspecto defensivo: terminó los Juegos Suramericanos sin recibir goles y se quedó con la medalla dorada. Dos títulos en dos meses para las Leonas.