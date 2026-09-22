Repavimentan calles troncales en distintos sectores de Cutral Co

El plan de mejoras para la circulación vehicular se despliega en sectores puntuales de Cutral Co. Una de las más dañadas por ser utilizada como colectora de la Ruta 22 y que comunica Plaza Huincul, con el final del ejido urbano hacia el oeste, está en proceso de reparación. Al mismo tiempo, se repavimentó una de las primeras arterias que se rompió para la instalación del pluvioaluvional.

Los trabajos abarcarán algunos tramos de los barrios Ruca Quimey y de Brentana, ambos se cuentan con los más tradicionales de la ciudad.

El trabajo que ejecuta el municipio tiene varios frentes. Uno de ellos es la renovación a nuevo de la calle Juan Manuel de Rosas, entre José Hernández y Lácar, en el barrio Parque Oeste. El crecimiento que tuvo esta ciudad y su vecina Plaza Huincul, hace que los conductores utilicen vías alternativas para llegar desde un punto a otro, sin tomar la Ruta 22.

Es el caso de esta calle de doble sentido de circulación que tenía mucho trabajo de bacheo, por lo que se resolvió pavimentarla a nuevo. «Es casi una arteria troncal, que estaba muy averiada, por la antigüedad también, por lo que se repavimentará», explicó el intendente Ramón Rioseco.

En cuestiones técnicas, el secetario de Obras Públicas, Henry Torrico, describió que el tramo de 650 metros lineales implicará una superficie aproximada de 5.200 metros cuadrados a cubrir. La carpeta asfáltica se cambiará por completo y se colocará una nueva con un grosor de cinco centímetros.

La repavimentación en el barrio Parque Oeste avanza (Foto: Gentileza)

Repavimentan en el barrio Cooperativa

El otro frente donde se trabaja es la calle Di Paolo, entre Río Negro y Principal Sáez, en el barrio Cooperativa. Es el segmento donde se comenzó con el proyecto del plan de desagües pluvioaluvional y que implicó la rotura total, la excavación, el soterramiento de la cañería de grandes dimensiones, el tapado y posterior relleno.

La calle Juan Manuel de Rosas en el barrio Parque Oeste es de mucho uso. (Foto: Gentileza)

Ahora empezó el proceso de colocación de la carpeta asfáltica. Luego se le dará continuidad a Eguinoa y Principal Sáez. «Se está haciendo un pavimento como en los demás barrios. Se coloca una capa estructural, luego la imprimación y posteriormente el asfaltado de cinco centímetros», explicó el subsecretario de Obras Públicas, Fabián Si.

En esta línea, el funcionario adelantó que se seguirán las reparaciones pendientes y que obligarán a los cortes de la circulación vehicular. Por ello es que se informará conforme el avance de obra, como hasta ahora para evitar que los vecinos afectados por el cierre de circulación tengan sus automóviles en el lugar.

Finalmente, el jefe comunal explicó que se repararán sectores puntuales de dos barriadas: Brentana y Ruca Quimey que se encuentran entre las más tradicionales del ejido urbano. «Una de las principales demandas de la comunidad es contar con calles en condiciones y estamos trabajando para ello», concluyó.