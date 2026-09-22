Rolando Figueroa y los 1.000 días de gestión: «Neuquén podrá pagar la totalidad de su deuda en 2030»

El gobernador Rolando Figueroa realizó un repaso de su gestión este martes al cumplirse 1.000 días desde que asumió en el cargo, el 10 de diciembre de 2023. El discurso hizo foco en el «punto de partida» de su gobierno y dijo que la provincia se encamina «a ser otra» en 2030, con la expansión de Vaca Muerta, la llegada de nuevos habitantes y la posibilidad de pagar la totalidad de la deuda acumulada hasta ese entonces.

El mandatario comenzó su exposición adelantando que para fines de este año Neuquén tendrá 1.075 obras empezadas con fondos propios, dato que pidió «no naturalizar» por el tiempo y «el esfuerzo que lleva lograrlo».

Figueroa fue el único orador de la actividad, que se realizó desde el mediodía en el auditorio de la Casa de Gobierno y se extendió por casi dos horas. A su lado estuvo la totalidad del gabinete provincial encabezados por el ministro coordinador Juan Luis Ousset y la vicepresidenta de la Legislatura, Zulma Reina.

Rutas, becas y soluciones habitacionales, los números de Rolando Figueroa

Entre las principales iniciativas en marcha, destacó el avance del plan vial para pavimentar 1.050 kilómetros nuevos de ruta y repavimentar otros 650, con el objetivo de mejorar la conectividad en el interior y acompañar el crecimiento de la industria hidrocarburífera.

Aseguró que la provincia está haciendo esfuerzos para «monetizar el subsuelo», lo que se plasma en iniciativas como las becas Gregorio Álvarez, que ya tienen 21.000 estudiantes inscriptos, y el plan Neuquén Habita para generar alrededor de 30.000 soluciones habitaciones en toda la provincia.

El gobernador volvió a defender el impacto del RIGI, al que describió como «excepcional» para la formación no convencional. A partir de su implementación, afirmó que Neuquén sumará recursos por más de 1.400 millones de dólares.

Con los ingresos al alza, dijo que el Gobierno provincial estaría en condiciones de pagar la totalidad de la deuda pública hacia 2030, cuando la mayoría de los proyectos exportadores de petróleo y gas ya estén en marcha, o de crear un fondo soberano destinado a incentivar actividad económica.

Señaló que para ese año la provincia tendría una deuda de 1.288 millones de dólares, monto que representaría el 17% de los ingresos locales, recordando que al principio de su gestión la deuda significaba 83% de los ingresos.

«Estamos recibiendo un Chos Malal por año en población»

Figueroa también hizo foco en la cuestión poblacional. Según estimó, Neuquén está cerca de recibir 30.000 habitantes anualmente. «Estamos hablando de un Chos Malal por año o de un Centenario cada dos años«, agregó.

Sostuvo que, con este ritmo de crecimiento poblacional, la provincia podría sumar 120.000 pobladores en cuatro años: «Esto hace que tengamos que crear infraestructura como para una ciudad de 120.000 habitantes por gestión».

«Vamos a tener otro Neuquén hacia 2030«, opinó Figueroa, quien remarcó, como ya realizó en ocasiones anteriores, que la jurisdicción «reinvierte» la mayor parte de lo que recibe por cada barril de petróleo que se exporta.

No obstante, pidió cautela por las expectativas alrededor de Neuquén y consideró que se debe poner atención «en quién consigue el trabajo», porque «no es que alguien llega y al otro día le van a poner un mameluco petrolero para comenzar a trabajar».

Se viene un programa agrícola ganadera para Vaca Muerta

Otro de los ejes de su discurso fue el impulso de la diversificación productiva, en particular con el desarrollo de nuevas hectáreas bajo riego en el llamado Corredor del Viento y la misma Vaca Muerta, donde se busca acordar con las operadoras la expansión de la superficie en producción luego del decreto que incrementó el canon por el uso del agua.

«Si ustedes hacen pruebas en todos los yacimientos, se puede hacer un descuento. Tienen que probar 50 o 100 hectáreas para ver qué se puede producir. Vamos a desarrollar un programa agrícola ganadero de Vaca Muerta usando los ductos de las operadoras«, agregó.

Al abrir la ronda de preguntas con los periodistas, el gobernador dijo que esta propuesta se podría sellar con un convenio en la próxima Argentina Oil & Gas (AOG) 2026 que se hará en la ciudad de Neuquén en octubre, aunque aclaró que las empresas tendrán la posibilidad de no suscribir.

También habló de los peajes, confirmó que la intención es ponerlos en marcha desde enero en la Ruta Provincial 7 y no descartó que se puedan instalar, además, en otras trazas como la Ruta 6, en la zona de Octavio Pico, para atender el intenso tránsito que genera la demanda de arenas para fractura en la actividad shale.

Respecto a su agenda, precisó que viajará a Paris la próxima semana y adelantó que podrían haber novedades en materia de energía, con la firma de un nuevo RIGI con la empresa Pluspetrol como protagonista.

A su vez, descartó que el año político que se aproxima «pueda impactar en nuestro plan de gobierno», aseguró que La Neuquinidad «todavía no tiene candidato» para 2027 y dijo que estaría contento de culminar su gestión con el gabinete que lo acompaña ahora.