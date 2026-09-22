Río Negro estrenó una nueva web de turismo: qué ofrece para planificar un viaje por la provincia

Pensar en un viaje por Río Negro puede llevar a lugares muy distintos: una caminata entre bosques y montañas en la Cordillera, unos días frente al mar, una recorrida entre chacras y bodegas del Valle o kilómetros de ruta por los paisajes abiertos de la Estepa. Ahora esas cuatro regiones pueden recorrerse desde un mismo lugar antes de salir de casa.

La Agencia de Turismo de Río Negro estrenó una nueva versión de su sitio oficial de turismo, una plataforma que busca reunir la oferta provincial y, sobre todo, facilitar la búsqueda de destinos, experiencias y servicios para quienes están planificando un viaje.

La propuesta permite navegar por las cuatro grandes regiones turísticas de Río Negro —Cordillera, Estepa, Valle y Mar— y también buscar alternativas según el tipo de experiencia. Turismo activo, bienestar, gastronomía y eventos forman parte de los contenidos que se pueden explorar.

Del destino a la experiencia

Uno de los cambios apunta precisamente a modificar la forma de buscar información. No necesariamente hay que comenzar sabiendo a qué ciudad viajar: la plataforma permite acercarse a las opciones a partir de intereses y descubrir qué ofrece cada región.

Así, quien esté pensando en naturaleza, aventura, gastronomía o una escapada diferente puede recorrer las distintas propuestas y después avanzar sobre los destinos. La web incorpora además mapas interactivos, fotografías, videos y contenidos adaptados para teléfonos celulares, una característica especialmente útil cuando la consulta se hace durante el propio viaje.

Entre los productos que ganan espacio aparece el astroturismo, una de las apuestas de Río Negro para los próximos meses. El gran protagonista será el eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, cuyo recorrido atravesará la provincia de oeste a este y que ya forma parte de la promoción turística rionegrina.

Una vidriera también para prestadores

La nueva plataforma tiene una segunda función que no está dirigida exclusivamente al turista. Incluye un sector pensado para prestadores de servicios y agencias de viajes, con el objetivo de dar mayor visibilidad a la oferta formal registrada y generar un espacio de vinculación para el sector turístico.

La herramienta se suma a un proceso más amplio de digitalización. La Provincia viene trabajando en la simplificación de habilitaciones y otros trámites turísticos, con la intención de que los prestadores puedan realizar gestiones y presentar documentación de manera digital.

Para el viajero, sin embargo, el cambio más visible es mucho más sencillo: tener en un mismo sitio las alternativas para empezar a imaginar un recorrido por Río Negro, desde los destinos más conocidos hasta propuestas que muchas veces quedan fuera de los circuitos tradicionales.

La nueva plataforma oficial ya se encuentra disponible en turismo.rionegro.gov.ar.