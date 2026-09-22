Los salarios crecieron por encima de la inflación en julio 2026: qué pasó en el sector registrado y con los informales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió las cifras oficiales sobre la evolución de los ingresos durante el séptimo mes del año. El nivel general del Índice de Salarios registró un incremento del 2,8% en julio 2026, una cifra que logró superar la inflación del 2,1% reportada para ese mismo periodo.

Con este resultado, el promedio total de las remuneraciones acumuló un alza del 21,8% desde diciembre de 2025, un porcentaje que se ubica por encima del 19,3% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el mismo lapso.

A pesar de la victoria aritmética del promedio general, la desagregación de los datos revela un escenario adverso para el núcleo del mercado laboral. El sector privado registrado acumuló apenas un 17% de aumento en lo que va del año, una cifra que certifica una pérdida neta de poder adquisitivo frente al costo de vida.

A su vez, mientras los trabajadores formales quedaron rezagados, los números globales se sostuvieron por un salto en el sector público y un avance explosivo de los empleados informales. Sin embargo, los expertos advierten que las cifras del trabajo no registrado contienen un rezago estadístico que distorsiona el panorama actual y oculta el verdadero impacto del ajuste sobre las economías familiares.

Qué pasó con los salarios en el sector registrado en julio 2026

La dinámica salarial de julio presentó fuertes asimetrías entre los distintos sectores de la economía. Los salarios de los trabajadores del sector privado registrado exhibieron un avance mensual del 2,3%, el nivel más bajo entre todas las categorías evaluadas.

Según el Indec, el sector público registró una suba del 3% en el mes, impulsada por un incremento del 3,9% en el subsector público nacional y un 3,2% en el ámbito provincial. De este modo, los empleados estatales acumularon un alza del 21,1% en el año, con lo cual lograron superar la inflación acumulada del 19,3%.

Mientras tanto, el mayor impulso del índice general provino del sector privado no registrado, el cual anotó un salto mensual del 3,9% y un asombroso acumulado anual del 34,4%. No obstante, el propio Indec advirtió en su documento oficial sobre las limitaciones técnicas de esta medición. El informe aclara que el índice de los asalariados informales cuenta con un rezago de cinco meses, ya que surge de los promedios trimestrales móviles elaborados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Como ya alertaron diversas consultoras privadas en meses anteriores, este desfase temporal infla el promedio general con datos viejos e impide reflejar el impacto real de la inflación actual sobre los trabajadores más vulnerables.

A nivel interanual, frente a una inflación del 33,8% entre julio de 2025 y julio de 2026, el promedio general de salarios subió un 36,2%, un margen positivo de 2,4 puntos porcentuales por encima del costo de vida.

El sector privado registrado quedó 4,1 puntos porcentuales por debajo de los precios, con un alza del 29,7% interanual. El sector público total marcó un 31%, una pérdida de 2,8 puntos frente a la inflación. Dentro de esa órbita estatal, el subsector nacional sufrió el peor golpe con una suba del 27,5% y un rojo de 6,3 puntos. Los empleados provinciales, por su parte, obtuvieron un 30,4% y perdieron 3,4 puntos porcentuales en doce meses. Como contrapartida, el sector privado no registrado exhibió un supuesto incremento del 59,9%, cifra que lo ubica 26,1 puntos por encima de la inflación, aunque sufre el mencionado rezago metodológico.

Si se analiza el poder adquisitivo en términos reales con el costo de los alimentos y los servicios esenciales, durante julio, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, aumentó un 2,6% mensual y acumuló un 20,1% en 2026. En paralelo, la Canasta Básica Total (CBT), que define el umbral de pobreza, subió un 2,2% en el mes y alcanzó un 19,6% de incremento acumulado en el año.

El cruce de estos indicadores confirma el deterioro sostenido de los asalariados formales del sector privado. Con un aumento acumulado del 17%, este grupo de trabajadores perdió poder de compra frente a la inflación general del 19,3%, frente al 19,6% de la canasta de pobreza.

A nivel interanual, el panorama resulta idéntico: mientras el sector privado registrado subió un 29,7%, la CBA se disparó un 37,4% y la CBT trepó un 36,1%.

Qué dice el mercado sobre el índice de salarios

Según recopiló el periodista Roberto Pico, los analistas económicos marcan que la débil recuperación del poder de compra de las remuneraciones del sector privado es la causa principal de la meseta en la que se encuentra el consumo y la producción. Asimismo, resulta un factor decisivo en el aumento de la morosidad familiar que en julio había trepado al 12,8%.

Los porcentajes de aumento salariales estuvieron por debajo de los intereses que se cobran por los créditos, lo cual restringe aún más la capacidad de repago de los deudores.

El economista, Diego Piccardo de Libertad y Progreso destacó que con el resultado de julio se frenó la caída de 3% salarial que se había acumulado desde septiembre de 2025. Esta caída también coincidió con una baja del nivel de actividad y un aumento del desempleo.

Por su parte, Santiago Casas jefe de EcoAnalytics advirtió que “no hay que sobreactuar el dato” porque “la recuperación todavía es marginal y los salarios registrados acumulan una caída real del 2,8% en los últimos doce meses”.

Casas enfatizó que “la debilidad de la actividad económica ligada al mercado interno, donde se concentran los sectores más intensivos en empleo, sigue siendo un límite para la recuperación de los ingresos laborales privados”.

Ambos profesionales sostienen que mantener el descenso de la inflación será fundamental para que la recuperación de los salarios se consolide en los próximos meses.

Las proyecciones realizadas por el Gobierno marcan un ritmo inflacionario promedio de 1,4% mensual, con lo cual una mejora salarial debiera ser de al menos 5% por trimestre para que cambie la ecuación.