El canal de Añelo vuelve a llevar agua y avanza el plan para convertirlo en paseo

Con la obra hídrica terminada entre las calles 6 y 14, el entorno se prepara para convertirse en un nuevo paseo peatonal. (Foto: Municipalidad de Añelo)

La Municipalidad de Añelo concluyó las obras de revestimiento en hormigón sobre el canal de riego local, en el tramo comprendido entre las calles 6 y 14. Tras completarse los trabajos, se rehabilitó formalmente el paso del agua a lo largo de los aproximadamente 850 metros lineales que abarcó la intervención, con el sistema ya plenamente operativo bajo su nueva infraestructura.

En términos técnicos, la traza cuenta con una sección interior de 1,80 metros de ancho por 1,50 metros de altura. Estas dimensiones fueron diseñadas para permitir la conducción de un caudal de hasta 3 metros cúbicos por segundo (m³/s), en estricto cumplimiento con los parámetros fijados por el Consorcio de Riego.

La impermeabilización con hormigón apunta a fortalecer un servicio indispensable para el desarrollo productivo de la localidad. La nueva estructura permitirá optimizar las condiciones de conducción del recurso hídrico, reducir drásticamente las pérdidas de agua por infiltración en el terreno y simplificar las tareas periódicas de limpieza y mantenimiento.

Con el canal en funcionamiento, el proyecto ingresó en una segunda etapa enfocada en la puesta en valor urbanística de su entorno. Actualmente, las cuadrillas avanzan con la construcción de veredas linderas y la plantación de árboles, con el objetivo de integrar la traza a la fisonomía urbana y consolidar progresivamente un paseo peatonal y recreativo para los vecinos y familias de la comunidad.