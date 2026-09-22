Cipolletti licitará una obra de gas de $497 millones que beneficiará a 192 familias de El Espejo I

El barrio El Espejo I está ubicado en el Distrito Vecinal Noreste de Cipolletti. Foto: gentileza.

El Municipio de Cipolletti licitará la obra de extensión de la red de gas natural en el barrio El Espejo 1, un proyecto que permitirá incorporar al servicio a 192 familias. La apertura de los sobres con las ofertas se realizará el lunes 5 de octubre a las 10, en el edificio municipal.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $497.000.000 y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Cipolletti se prepara para llevar gas a 192 familias

El proyecto técnico contempla la instalación de 4.460 metros de cañería de polietileno. Del total previsto, 2.800 metros serán de 50 milímetros, 115 metros de 63 milímetros, 755 metros de 90 milímetros y 790 metros de 180 milímetros.

Según indicó el municipio, la red funcionará con una presión de servicio de 2 kg/cm² y tendrá una presión de prueba de 6 kg/cm². Los trabajos deberán cumplir con las especificaciones técnicas correspondientes y con las normas argentinas aplicables a las instalaciones de gas.

El proyecto también incluye las conexiones mediante electrofusión y la ejecución de 192 servicios domiciliarios, uno por cada familia alcanzada por la ampliación.

Cómo será la obra de gas de $497 millones

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con las disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y de Camuzzi Gas del Sur, además de las Normas Argentinas de Gas. La inspección estará a cargo de la empresa distribuidora junto con la Municipalidad de Cipolletti.

Desde el Municipio señalaron que la intervención forma parte del plan de infraestructura urbana destinado a ampliar el acceso a servicios básicos en distintos sectores de la ciudad.

El Espejo I está ubicado en el Distrito Vecinal Noreste (DVNE) de Cipolletti y fue uno de los primeros barrios de la provincia en avanzar con la construcción de viviendas vinculadas al programa RN Suelo Urbano. El sector surgió hace más de dos décadas como un asentamiento y posteriormente fue incorporado al proceso de urbanización con la previsión de dotarlo de servicios básicos.