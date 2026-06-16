Debuta Portugal y Cristiano Ronaldo hará historia: «¡Crean en nosotros!», expresó

A horas de hacer historia en Copas del Mundo, el delantero Cristiano Ronaldo publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, alentando a sus seguidores y palpitando el debut de Portugal mañana ante RD Congo.

El portugués afrontará su sexto Mundial, al igual Lionel Messi y Guillermo «Memo» Ochoa; cifra que los transforma en los jugadores con mayor cantidad de certámenes mundialistas disputados en la historia del fútbol.

El conjunto Lusitano, en la previa uno de los candidatos, enfrentará a la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston desde las 14, hora de Argentina, y podrá verse en vivo a través de DSports, TyC Sports y TV Pública.

Para Cristiano, de 41 años, será la última función con su selección y la última chance de alzarse con el único título que le falta a su extensa y exitosa carrera profesional.

Faltam 2 dias ⌛⚽ pic.twitter.com/JFINJSWPUd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 15, 2026

El capitán luso llega a Estados Unidos como reciente campeón en Arabia Saudita y con una marca que sigue agrandando su leyenda: acumula 973 goles oficiales y se acerca a un registro histórico, la barrera de los 1.000 tantos.

En la previa al debut en el Mundial, el portugués publicó un sentido mensaje en redes sociales. ¿Una invitación a la ilusión?

«Cada vez que llevamos esta camiseta sentimos el mismo orgullo, pasión y el mismo sentido de responsabilidad desde el primer día.

Mañana comienza un nuevo capítulo.

Trabajamos duro para llegar a este momento y es hora de darlo todo por nuestro país, y por todas las comunidades portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. ¡Crean en nosotros!»