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Debuta Portugal y Cristiano Ronaldo hará historia: «¡Crean en nosotros!», expresó

Portugal debutará mañana ante Congo en Houston.

Redacción

Por Redacción

El portugués afronta la cita mundialista con 41 años.

El portugués afronta la cita mundialista con 41 años.

A horas de hacer historia en Copas del Mundo, el delantero Cristiano Ronaldo publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, alentando a sus seguidores y palpitando el debut de Portugal mañana ante RD Congo.

El portugués afrontará su sexto Mundial, al igual Lionel Messi y Guillermo «Memo» Ochoa; cifra que los transforma en los jugadores con mayor cantidad de certámenes mundialistas disputados en la historia del fútbol.

El conjunto Lusitano, en la previa uno de los candidatos, enfrentará a la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston desde las 14, hora de Argentina, y podrá verse en vivo a través de DSports, TyC Sports y TV Pública.

Para Cristiano, de 41 años, será la última función con su selección y la última chance de alzarse con el único título que le falta a su extensa y exitosa carrera profesional.

El capitán luso llega a Estados Unidos como reciente campeón en Arabia Saudita y con una marca que sigue agrandando su leyenda: acumula 973 goles oficiales y se acerca a un registro histórico, la barrera de los 1.000 tantos.

En la previa al debut en el Mundial, el portugués publicó un sentido mensaje en redes sociales. ¿Una invitación a la ilusión?

«Cada vez que llevamos esta camiseta sentimos el mismo orgullo, pasión y el mismo sentido de responsabilidad desde el primer día.

Mañana comienza un nuevo capítulo.

Trabajamos duro para llegar a este momento y es hora de darlo todo por nuestro país, y por todas las comunidades portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. ¡Crean en nosotros!»


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A horas de hacer historia en Copas del Mundo, el delantero Cristiano Ronaldo publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, alentando a sus seguidores y palpitando el debut de Portugal mañana ante RD Congo.

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