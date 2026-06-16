Mbappé superó a Messi en goles en Mundiales tras su doblete ante Senegal

Kylian Mbappe marcó un doblete en la victoria de Francia frente a Senegal. (Foto: AP)

Kylian Mbappé fue la gran figura en el triunfo de Francia por 3-1 ante Senegal en el debut de ambos en el Mundial 2026 y, además del resultado, alcanzó una marca histórica: superó, al menos momentáneamente, a Lionel Messi en cantidad de goles convertidos en Copas del Mundo.

El delantero del Real Madrid abrió el marcador tras una gran asistencia de Michael Olise y luego selló la victoria con un potente remate desde larga distancia. Con ese doblete, llegó a los 14 goles en Mundiales.

¡¡ESTÁS COMPLETAMENTE LOCO, KYLIAN!! Justo después del descuento de Senegal, Mbappé sacó un derechazo INFERNAL y marcó un GOLAZO para el 3-1 final de Francia.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/88b5MVr5Gx — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2026

La cifra del francés se reparte entre Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (8) y Mundial 2026 (2). Además, en la última edición había terminado como Bota de Oro del torneo.

De esta manera, Mbappé quedó por encima de Messi, que acumula 13 goles mundialistas: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022. De todos modos, el capitán argentino podría volver a alcanzarlo este martes, cuando la Selección debute frente a Argelia.

Además, el atacante francés igualó la línea del alemán Gerd Müller, tercero en la tabla histórica de máximos goleadores de los Mundiales.

Ahora solo tiene por delante a Ronaldo Nazário (15) y al máximo artillero histórico, Miroslav Klose (16). Con apenas 27 años y todavía varios torneos por delante, Mbappé aparece como el principal candidato a quedarse con ese récord en el futuro.