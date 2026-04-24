SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Demichelis, elegido como el mejor DT del mes en La Liga: levantó a Mallorca y elogió a Coudet

Con dos triunfos y un empate en abril, el argentino fue elegido mejor DT del mes en La Liga. El punto más alto fue el triunfo agónico ante Real Madrid y, además, "Micho" elogió a Coudet en la previa al duelo con Alavés.

Redacción

Por Redacción

Martín Demichelis fue elegido como el mejor entrenador del mes en la liga española.

Martín Demichelis fue elegido como el mejor entrenador del mes en la liga española.

Martín Demichelis tomó las riendas de Mallorca a principios de marzo. El equipo venía de cuatro derrotas consecutivas y «Micho» logró darle un giro inmediato.

El entrenador argentino consiguió buenos resultados, sacó al equipo de la zona de descenso y fue premiado por La Liga como el mejor entrenador de abril.

Su equipo comenzó el mes de la mejor manera: el sábado 4 de abril le ganó, de local, a Real Madrid de manera agónica. Mallorca iba en ventaja desde el primer tiempo, Éder Militão lo empató sobre el final y, ya en tiempo cumplido, Vedat Muriqi marcó el 2-1 definitivo.

Después, le siguieron otros dos partidos en su cancha: en uno goleó 3-0 a Rayo Vallecano y en el otro igualó 1-1 con Valencia CF.

Ahora, cerrará abril visitando a Deportivo Alavés, un rival directo en la lucha por la permanencia: Mallorca está 15°, mientras que el conjunto local marcha 18° en zona de descenso. Solo dos puntos los separan, por lo que no hay margen de error.

Demichelis habló de los equipos de Coudet

En la conferencia de prensa previa a la visita a Deportivo Alavés, equipo que dirigía Eduardo Coudet antes de su llegada a River, Demichelis se tomó un momento para analizar a los equipos del Chacho.

«Es un rival que no para de correr, así que no podemos ser menos que ellos. Conozco al Chacho: el que no corre no juega. Todavía tienen eso del entrenador anterior», remarcó.

Si bien nunca se enfrentaron como entrenadores, Demichelis y Coudet compartieron plantel en River Plate entre 2001 y 2003: jugaron 43 partidos juntos y ganaron dos torneos locales. Además, asumieron en el club de Núñez en contextos similares: ambos sucedieron a Marcelo Gallardo.


Temas

Chacho Coudet

Eduardo Coudet

La Liga

Mallorca

Martín Demichelis

River Plate

Martín Demichelis tomó las riendas de Mallorca a principios de marzo. El equipo venía de cuatro derrotas consecutivas y "Micho" logró darle un giro inmediato.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén