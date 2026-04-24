Demichelis, elegido como el mejor DT del mes en La Liga: levantó a Mallorca y elogió a Coudet

Martín Demichelis fue elegido como el mejor entrenador del mes en la liga española.

Martín Demichelis tomó las riendas de Mallorca a principios de marzo. El equipo venía de cuatro derrotas consecutivas y «Micho» logró darle un giro inmediato.

El entrenador argentino consiguió buenos resultados, sacó al equipo de la zona de descenso y fue premiado por La Liga como el mejor entrenador de abril.

Su equipo comenzó el mes de la mejor manera: el sábado 4 de abril le ganó, de local, a Real Madrid de manera agónica. Mallorca iba en ventaja desde el primer tiempo, Éder Militão lo empató sobre el final y, ya en tiempo cumplido, Vedat Muriqi marcó el 2-1 definitivo.

Después, le siguieron otros dos partidos en su cancha: en uno goleó 3-0 a Rayo Vallecano y en el otro igualó 1-1 con Valencia CF.

Ahora, cerrará abril visitando a Deportivo Alavés, un rival directo en la lucha por la permanencia: Mallorca está 15°, mientras que el conjunto local marcha 18° en zona de descenso. Solo dos puntos los separan, por lo que no hay margen de error.

Demichelis habló de los equipos de Coudet

En la conferencia de prensa previa a la visita a Deportivo Alavés, equipo que dirigía Eduardo Coudet antes de su llegada a River, Demichelis se tomó un momento para analizar a los equipos del Chacho.

«Es un rival que no para de correr, así que no podemos ser menos que ellos. Conozco al Chacho: el que no corre no juega. Todavía tienen eso del entrenador anterior», remarcó.

Si bien nunca se enfrentaron como entrenadores, Demichelis y Coudet compartieron plantel en River Plate entre 2001 y 2003: jugaron 43 partidos juntos y ganaron dos torneos locales. Además, asumieron en el club de Núñez en contextos similares: ambos sucedieron a Marcelo Gallardo.