Figueroa anunció la pavimentación de la Ruta 51 y viviendas en el aniversario de Plaza Huincul

El gobernador Rolando Figueroa anunció las construcción de 40 casas en Plaza Huincul y la pavimentación de la Ruta 51, en el tramo comprendido entre el lago Mari Menuco y la Ruta 17. El jueves estará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para firmar conlas operadoras su financiamiento. Lo dijo este viernes en el acto central por los 60 años de la municipalización de la ciudad.

Figueroa ya había estado el martes para inaugurar el nuevo edificio de la escuela N° 22.

Confirmó que eljueves firmará con las operadoras en Buenos Aires la financiación para que se pueda pavimentar la ruta 51, en el tramo comprendido entre el lago Mari Menuco y la ruta 17. Esta medida implicará una mejora sustancial, en especial para la actividad hidrocarburífera. Esta obra permitirá «liberar la ruta 7″ y a la vez favorecer el tránsito para que Plaza Huincul y Cutral Co«tengan un acceso y una salida mucho más fluidos».

En otro tramo de su discurso, elgobernador hizo referencia al futuro cercano y la importancia del plan deGNL para la comarca petrolera. Sostuvo que es imprescindible estar preparados para ese momento. «Tenemos (cuatro o cinco) años para prepararnos y ser competitivos», afirmó y destacó cómo el municipio huinculense apunta a formar y capacitar a jóvenes.

El palco se montó en la avenida San Martín, a la altura del Pasaje Velo (Foto: gentileza)

El mandatario neuquino mencionó que «si no llegamos con un precio competitivo, no vamos a poder vender nuestro gas al mundo». En esa línea, confirmó que en diez días viajarán a Houston con el intendente Claudio Larraza para buscar inversores para GNL. De este modo buscará que las dos ciudades «se transformen en un hub logístico de desarrollo nuevo de la mano del GNL».

40 viviendas financiadas entre el municipio y Provincia

Para la localidad, remarcó el convenio parala construcción de 40 casas -mediante el programa Neuquén Habita- y repasó las obras en marcha y en conjunto con Cutral Co: la ampliación de la planta de efluentes cloacales; la construcción del centro oncológico; el edificio para el Banco de Leche Humana; la ampliación de la Unidad de Detención N° 22; los talleres para la Epet N° 10; una pileta semiolímpica, entre otras.

Antes, el intendente Larraza enumeró las obras sobre las que se trabajó y las que están en marcha que permiten dotar de infraestructura a la ciudad. Puso mucho énfasis en la educación y el plan de capacitación.

«Desde un principio, entendimos que nuestro desarrollo está ligado en gran parte a Vaca Muerta, por nuestra ubicación geográfica, por las rutas rápidas, despejadas y accesibles, porque tenemos muchos vecinos con experiencia», dijo Larraza. Señaló que en Huincul hay empresas de servicios, con experiencia que trabajan en el convencional y en el no convencional.

«Tenemos que estar muy preparados para aprovechar esta posibilidad», resaltó Larraza al referirse al desarrollo del GNL como una gran oportunidad para la población.

Al finalizar los discursos, empezó el desfile de áreas municipales, clubes deportivos, escuelas de danzas, agrupaciones tradicionalistas, e instituciones intermedias. A la ceremonia concurrieron varios ministros y el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco que fue referenciado en varias oportunidades por el gobernador Figueroa en su discurso.

El cierre de los festejos será este sábado con el recital al aire libre de Abel Pintos y su celebración de los 30 años con la música.