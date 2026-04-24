Vuelven a proponer la ley de la esencialidad educativa en Río Negro

Una guardia mínima de docentes y porteros debería haber en cada escuela si hay medidas de fuerza, según la ley de esencialidad. Archivo/Florencia Salto

En el contexto de medidas de fuerza programadas por el gremio Unter y luego de que el gobierno nacional incluyera la esencialidad educativa en la reforma laboral, legisladores del PRO Unión Republicana volvieron a impulsar la ley que tuvo sanción en primera vuelta, pero perdió vigencia al no tratarse en segunda instancia.

Con la iniciativa, se busca que las escuelas públicas de Río Negro garanticen una guardia mínima de personal ante cualquier medida de fuerza como paros de docentes y no docentes, ya que también alcanza al sector de los porteros.

Este proyecto fue debatido y tratado en primera vuelta con el respaldo del oficialismo y otras fuerzas, a excepción de los bloques peronistas, pero no se trató en segunda vuelta por falta de impulso del Gobierno, algo que desde la bancada que conduce Juan Martin reprocharon en varias ocasiones.

El proyecto de ley pretende que en Río Negro sea declarada como “servicio estratégico esencial la educación obligatoria, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades” según la Constitución Nacional, Provincial y la Convención de los Derechos del Niño.

Fija que el Estado garantice “ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente” y puntualiza que cuando la medida sea de uno a dos días se deberá contemplar un 30% mínimo de la nómina de personal y si se extiende por tres días o más, un 50% de asistencia.

En el nivel de asistencia del plantel de cada escuela, el proyecto provincial tiene diferencias con la ley nacional que es más estricta en el sentido que exige el 75% de cobertura.

En los fundamentos, el PRO señaló que hasta el momento el oficialismo no dio ninguna razón para la omisión del tratamiento en segunda vuelta y remarcó que volví a ingresar el proyecto “en la clara convicción de que resulta un inobjetable avance para los derechos de niños/as y adolescentes, para las familias rionegrinas, y para la sociedad en general”.

“Hoy más que nunca debemos proteger y privilegiar la educación como nuestro activo más importante para garantizar las condiciones de igualdad y equidad que impidan el incremento de la pobreza”, señalaron los autores del bloque PRO.