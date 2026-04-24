El Consejo de la Magistratura cubrió vacantes en las fiscalías de Bariloche con postulantes que ya integraban el Poder Judicial

La sesión del Consejo de la Magistratura se hizo este viernes en la sala de audiencias de los Tribunales de la calle John O´Connor al 20 de Bariloche. (foto gentileza MPF)

La selección de María Ocampo para cubrir un cargo de fiscal titular y de Celeste Aparicio como nueva fiscal adjunta fueron las decisiones más relevantes de la reunión realizada este viernes en Bariloche por el Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción, bajo la presidencia del titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarián.

Las designaciones se aprobaron por unanimidad y no hubo sorpresas. Ambas ganadoras ya integran el Poder Judicial y de hecho en uno de los concursos no hubo competencia porque había otros dos aspirantes que fueron descartados en forma previa.

Además, el Consejo de la Magistratura trató dos expedientes disciplinarios, pero ambos fueron desestimados y pasaron al archivo, por recomendación de los instructores. El caso más resonante que integra la agenda del Consejo en la III Circunscripción es el de la fiscal jefe Betiana Cendón, quien enfrenta desde el año pasado un sumario de investigación por varias denuncias de maltrato y acoso laboral.

En ese caso el sumariante es el legislador de PRO Juan Murillo Ongaro, a quien se le fijó un plazo de 90 días hábiles para completar esa tarea, que están próximos a vencer. En principio tenía previsto tomar más de cuarenta declaraciones y la semana próxima quedaría agotado ese listado, de modo que en la próxima reunión de la Magistratura en Bariloche (en mayo o posiblemente en junio) podría someterse a evaluación el dictamen final sobre Cendón y la eventual apertura de un juicio político contra la fiscal.

La reunión realizada hoy en Bariloche no estaba programada pero el Consejo decidió aprovechar la fecha vacante, provocada por la renuncia reciente del fiscal adjunto de Choele Choel Luciano Álvarez Ania, quien en estos días iba a ser sometido a juicio político.

Además de Apcarian participaron de la sesión el procurador general Jorge Crespo, los legisladores Marcelo Szczygol, Marcela González Abdala y Juan Martín y en representación del Colegio de Abogados local lo hicieron Alejandro Valdés, Gonzalo Pérrez Cavanagh y Pablo Guerrero.

María Ocampo paso a integrar así el plantel de fiscales titulares de la III Circunscripción, que en la actualidad tiene siete miembros. Asumirá en el cargo que dejó libre Tomás Soto, uno de los denunciantes de Cendón, quien renunció en septiembre de 2025.

Daniela Ortíz Celoria (a la izquierda), Ignacio Ramilo y María Ocampo postularon al cargo de fiscal y fueron entrevistados este viernes por el Consejo de la Magistratura. (foto gentileza MPF)

Concursos con altos puntajes

Ocampo se impuso en el concurso luego de obtener puntaje ideal en la entrevista,con escasa diferencia por sobre Daniela Ortiz Celoria (también fiscal adjunta, en funciones hoy como fiscal subrogante en El Bolsón) y sobre Ignacio Ramilo, un exempleado judicial que viene de ganar otro concurso para una fiscalía adjunta. Su caso mereció una observación de los consejeros porque postuló a un nuevo cargo, con pocas semanas de diferencia, y sin haber asumido el anterior.

Menos incertidumbre existió en el concurso para la fiscalía adjunta, ganado por Celeste Aparicio, quien hoy se desempeña como empleada del Ministerio Público Fiscal. En fecha reciente Aparicio secundó al fiscal jefe Martín Lozada en los juicios orales por Techo Digno contra los ex intendentes Gustavo Gennuso y María Eugenia Martini. La nueva fiscal adjunta logró también un alto puntaje (88,66) y no tuvo competidores porque en su momento hubo otros dos anotados, pero se bajaron antes de las entrevistas.

Según comunicó el poder judicial, “las designaciones se inscriben en un proceso de fortalecimiento institucional del Ministerio Público Fiscal, en un contexto de creciente demanda sobre el sitema penal en la región”.

El Consejo de la Magistratura trató en un segundo momento dos expedientes disciplinarios que integraban el temario. Pero en función de los informes previos los consejeros votaron por su pase al archivo. Según trascendió, uno de ellos tenía relación con el trámite que le dio la Justicia Civil a un conflicto de familia y la restitución de una niña a su padre, residente en Austria.