Qué consecuencias tendría un cambio de postura de Estados Unidos sobre las Islas Malvinas

Una presunta filtración interna del Pentágono que evaluaría retirar el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas sacudió este viernes la agenda internacional. El documento expone un posible giro en la política exterior de Donald Trump por no contar con apoyo de paises europeos en operaciones militares contra Irán.

La información fue difundida por la agencia Reuters y el impacto del caso se sintió de inmediato en Buenos Aires, Londres y la capital norteamericana.

Malvinas y OTAN: la filtración del Pentágono que expone tensiones globales

Según publicó LA NACION, el Pentágono evitó confirmar una definición concreta y mantuvo cautela frente a la repercusión del documento. La posibilidad de un cambio de postura genera preocupación en el Reino Unido.

Especialistas en política internacional señalaron que un giro de este tipo implicaría un deterioro en la relación con el gobierno del primer ministro Keir Starmer.

Desde la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Kingsley Wilson sostuvo: “Como ha dicho Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un ‘tigre de papel’ y, en su lugar, cumplan con su parte”.

Qué implicaría un giro en la política de Donald Trump sobre Malvinas

El experto Garret Martin, de la American University, indicó: “Es absolutamente posible que la administración Trump modifique su postura sobre las Malvinas, dado que tiene la facultad de hacerlo de manera unilateral. Por consiguiente, ese escenario es factible».

Martin advirtió que el impacto en las relaciones sería significativo. “Sin embargo, no estoy convencido de que vayan a proceder de ese modo, ya que supondría un golpe considerable para las relaciones con el Reino Unido. Por tanto, ¿es probable que esto suceda? A día de hoy, no. Pero el mero hecho de haber enviado ese mensaje resulta, en sí mismo, sumamente significativo“, agregó.

EE.UU. evalúa su postura sobre Malvinas y crece la tensión con Reino Unido.

En paralelo, el subsecretario de Estado Thomas DiNanno, de visita en Buenos Aires, evitó pronunciarse sobre el tema. El funcionario reiteró que “Estados Unidos es neutral en ese sentido”. El Departamento de Estado mantiene la posición de considerar el conflicto como bilateral. La postura oficial alienta a la Argentina y al Reino Unido a resolver sus diferencias mediante el diálogo.

El analista Ed Power, del Royal United Services Institute, señaló a la BBC que un cambio de postura sería “bastante significativo”. El experto sostuvo que podría influir en la posición de otros países.

Martin también alertó sobre el impacto en la confianza internacional hacia Estados Unidos. “Existe un riesgo real de que se produzca un mayor deterioro en una relación [entre Washington y Londres] que, de por sí, ya se enfrenta a desafíos de considerable magnitud en la actualidad“.

La tensión se extiende a otros ámbitos, como el comercio y la cooperación en inteligencia. En ese marco, Trump advirtió sobre posibles represalias arancelarias contra el Reino Unido.

ONU: el posible impacto en el escenario diplomático global

En el plano multilateral, un cambio de postura de Washington podría abrir nuevas oportunidades para la Argentina. El apoyo en la ONU sería un factor clave en ese escenario.

Power explicó que una modificación en la política estadounidense podría facilitar iniciativas argentinas en organismos internacionales, dentro de ellos, la cuestión Malvinas se debate en la ONU desde 1964.

El Comité Especial de Descolonización (C-24) continúa instando a ambas partes a retomar negociaciones. En 1965, la resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa de soberanía.

En ese contexto, la situación internacional se complejiza con la próxima elección del secretario general de la ONU, en los que figura el diplomático argentino Rafael Grossi.

En Nueva York, durante una entrevista con dos medios argentinos luego de una audiencia vinculada a su candidatura, Rafael Grossi fue consultado por LA NACION sobre si el conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas podría afectar su postulación, teniendo en cuenta que ese país integra el Consejo de Seguridad con derecho a veto junto a Estados Unidos, China, Rusia y Francia.

“No, en absoluto”, respondió el titular del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), quien señaló que mantiene vínculos de trabajo con el Reino Unido “hace muchísimos años, en temas muy sensibles”, y que siempre sostuvo “una relación muy buena y muy profesional”.