Denegri y el gran arranque de Centro Español en el PreFederal de básquet: «No pensábamos…»

Centro Español de Plottier picó en punta en el PreFederal de básquet, metió un inédito 5-0 y si bien es cierto que es un equipo que siempre asoma entre los favoritos, no es común un arranque así en una competencia que habitualmente ha sido pareja y que suele tener esas rachas con el certamen en marcha. “Con la paridad que tiene el torneo y por lo que se veía previamente, lo duro que iba a ser, no pensábamos tener un arranque de 5-0”, admitió el entrenador Patricio Denegri, quien agregó que “partido a partido pudimos confirmar cosas y nos encontramos con este buen presente”.

A pesar de este momento, el técnico se mantiene en alerta: “Tenemos que aprovecharlo y tratar de que no nos haga mal. El viernes enfrentamos a Del Progreso y si no jugamos bien, vamos a perder. No tengo ningún problema en decirlo, porque el torneo es muy parejo. La realidad es que para ganar los cinco partidos nos tuvimos que esforzar un montón”.

Denegri y las claves del líder

Si de claves se trata, Denegri opinó que “colaboró mucho no perder la línea y tratar de mantener la estructura del equipo y que las caras nuevas se adaptaran rápido. Incluso, la mayoría conocía la zona porque (Franco) Casacchia ya había jugado, Emi Santana también y a Juan Peral lo conozco desde chico. Solo Santi Pérez, que es un chico de Mendoza y tiene su primera salida, no había pasado por esta zona. Creo que eso colabora en ciertos procesos y puede ser una de las claves. Después, como siempre, hay una energía y una química en el grupo que es muy buena y nos permite entrenar muy bien”.

En esta segunda etapa, Casacchia demostró un nivel muy alto y Denegri habló del tema: “Sí, por ahí sorprende. Insistí mucho, quería tenerlo. Para mí es un jugador clave porque es un defensor de primer nivel, pero también tiene la capacidad de correr como si fuera un jugador de un metro 80. Lo del goleo es relativo, ante Roca (hizo 29) le tocó a él porque sabíamos que ellos no tenía un 5 puro y anotó mucho, pero sabemos que los goleadores del PreFederal no suelen promediar más de 18 o 19 puntos”.

Otro caso es el de Peral, quien hizo formativas en Petrolero, jugó en las selecciones de Argentina, pasó por Regatas Corrientes y viene de una experiencia en Europa. “Lo hablé con Juan y creo que hizo bien. Le dije, vení, son 10 meses, te quedas acá y jugás. Es tan competitivo que seguramente piensa que tarde o temprano va a volver a subir de nivel y seguramente será así. Eso es muy bueno porque tiene hambre. Cuando un jugador es así, contagia y hace mejor a los demás”, analizó.

Peral busca relanzar su carrera desde Español. (Oscar Livera)

La necesidad de un tercer club en Plottier

El DT, con mucha experiencia en la zona, también resaltó el momento del deporte en la ciudad, porque Club Plottier también marcha invicto en el Ascenso. “Bienvenido sea porque a la ciudad le gusta mucho el básquet. Entre los dos clubes estamos llenos de chicos y lo vengo insistiendo hace un tiempo: Plottier ya merece el nacimiento de un tercer club. Ojalá que tarde o temprano se de, creo que la ciudad necesita una tercera institución para la cantidad de barriadas que está teniendo. Encima los dos estamos en el centro. Creo que ya se impone”.

