PreFederal de básquet: Centro Español sigue en llamas y metió su cuarto triunfo

Emilio Santana ratificó su gran momento y fue el golador del Torito. A Maranguello no le alcanzó con el doble-doble. (Osca Livera)

Centro Español ratificó su gran momento, venció a Pacífico por 84-74 y sigue invicto en el PreFederal de básquet. El equipo de Patricio Denegri dominó el juego de principio a fin, tuvo un perímetro letal con Juan Peral y Emilio Santana y no le dio chances del Decano, que no se entregó nunca, pero fue superado por el sólido líder.

Los parciales fueron 24-18, 47-45 y 65-54, con los lanzamientos de dos puntos como gran diferencia. El local anotó el 51% con 23-41 y Pacífico se quedó en 39% (15-38). El Decano ganó la batalla de los rebotes (50-39), aunque tuvo 7 pérdidas más (17-10) y ahí también estuvieron las claves.

En el plano individual, Santana terminó con 23 puntos, muy bien acompañado con Peral (18) y Franco Casacchia (15); mientras que en la visita sobresalieron Gustavo Maranguello (21 más 15 rebotes), Sebastián Godoy Vega (18) y David Veliz (12).

Juan Peral mostró toda su categoría ante el Decano. (Oscar Livera)

Independiente ganó y es único escolta

Independiente se presentó en La Caldera, no dejó dudas ante Biguá y con un claro 93-72 quedó como único escolta de Centro Español en el PreFederal. El Rojo picó en punta 26-18 y la visita achicó antes del descanso largo (39-38), pero a partir del tercero fue todo del dueño de casa, que sacó dos dígitos en el tercero (65-55) y ahí empezó a sentenciar la historia.

Joaquín Marcon, con 24 unidades, fue el máximo anotador en el equipo de Andrés García, que también tuvo una buena producción de Julián Fedele (quedó cerca del doble-doble con 15 tantos y 9 rebotes). El goleador de la noche estuvo enfrente y fue Tomás Djenderedjian, dueño de 25 puntos.

Se recuperó el campeón, cortó la racha el Albo

El campeón Pérfora volvió al triunfo luego de dos caídas en serie y lo hizo con claridad ante Deportivo Roca, en el Malvinas Argentinas, por 83-66. El equipo de Fernando Claris recuperó ese goleo repartido que lo caracterizó en los anteriores certámenes y ahí estuvo una de las claves: Santiago Candia anotó 18 y más atrás quedaron Luca Chiapella (16), Jeremías Fernández (15), Nahuel Vicentín (15) y Julián Ruiz (13). Fito García Barros (17) y Cristian Cadillac fueron los mejores en el Depo.

Además, llegó la primera victoria de Atlético Regina, que se sacó la mufa y venció a Del Progreso, por un categórico 78-50. La visita sorprendió de entrada (16-14), pero a partir del segundo fue todo del Albo, que dejó a su rival en 7 y pasó a ganar 30-23. En la segunda mitad, Regina controló las acciones. Martín Fagotti (19 puntos y 10 rebotes) y Franco Leal (14, con un triple desde su propio campo) fueron los mejores en el local, mientras que Jorge Coronado (12) y Martín Arcoleas (10) sobresalieron en el equipo roquense.

El Albo se sacó la mufa ante su gente. (Prensa Atlético Regina)

Posiciones y próxima

Centro Español sigue con rendimiento perfecto y suma 8 unidades, mientras que Independiente lo sigue de cerca con 7. Pacífico, Pérfora y Del Progreso suman 6, mientras que otro tridente, Regina, Biguá y Deportivo Roca, llega hasta 5.

El domingo 28 a las 20 se verán las caras Pacífico vs. Atlético Regina (Viejo Ramírez de Neuquén), Deportivo Roca vs. Centro Español (Gimena Padín), Biguá vs. Pérfora (El Nido de Neuquén) y Del Progreso vs. Independiente (Gigante de la calle Maipú, Roca).