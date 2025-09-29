PreFederal de básquet: tres victorias visitantes y Centro Español más sólido que nunca
El Torito metió quinta en Roca y sigue con andar ideal (5-0). El Rojo ganó en Del Progreso, mientras que Pérfora lo hizo en la cancha de Biguá. Pacífico fue el único que festejó como local.
El quinto capítulo del torneo PreFederal de básquet tuvo plaga de visitantes porque Centro Español e Independiente ganaron en Roca y sostienen el 1-2, mientras que Pérfora festejó en Neuquén ante Biguá y se subió al podio. El único que triunfo en casa fue Pacífico, que despachó a Atlético Regina y también está en la zona alta.
El Torito, único líder, venció a Deportivo Roca por un claro 90-69; mientras que el Rojo dio cuenta de Del Progreso, en el Gigante de la calle Maipú, por 92-82. El Verde ganó en El Nido por 75-70 y el Decano hizo lo propio con el Albo por 86-67, en el Viejo Ramírez.
Posiciones: Centro Español 10 (5-0), Independiente 9 (4-1), Pacífico y Pérfora 8 (3-2), Del Progreso 7 (2-3), Atlético Regina, Biguá y Deportivo Roca 6 (1-4)
Casacchia, un toro
Franco Casacchia jugó un partidazo, terminó con 29 puntos y 8 rebotes, y lideró a Español en la quinta victoria del torneo. El interno estuvo bien rodeado por Facundo Ramadori (16) y Juan Peral (8 rebotes), mientras que en el Depo sobresalieron Adolfo García Barros (19) y Cristian Cadillac (9 y 12 rebotes).
El equipo de Pato Denegri siempre fue más y lo ganó con parciales de 23-17, 38-33 y 65-53. Dominó con claridad en los tableros (48-31), pero además estuvo fino con los tiros de dos puntos, donde alcanzó un 67% (20-30), contra el 38% del Naranja (17-45).
El Decano lo liquidó en el último cuarto
Pacífico metió una buena victoria sobre el Albo de Regina, que estuvo en partido hasta el tercer cuarto (60-56), pero después se quedó sin resto. El Decano clavó un parcial de 26-11 y aseguró la victoria ante su gente.
Sebastián Godoy Vega 27 fue el goleador del dueño de casa, aunque Gustavo Maranguello (15 y 10 rebotes), David Veliz (13 y 14), se colgaron el cartel de doble-doble. Lo mismo hizo Martín Fagotti en la visita, con 16 y 11, bien acompañado por Marcos Leal, con 13.
Mucho goleo, ganancia para el Rojo
Independiente sigue de cerca a Español y extendió su buen momento en Roca, donde superó a Del Progreso con buenas producciones de David Oviedo (26 y 10), Joaquín Marcon (17) y Mateo Isolabella (16-7). En un duelo con mucho goleo, el Rojo siempre tuvo el control (arrancó 29-14) y no le dio chances al dueño de casa que tuvo puntos altos en Carlos Infante (22), Jorge Coronado (18) y Martín Arcoleas (17).
Los dos equipos lanzaron 27 dobles, el Rojo anotó 20 (74%), Progreso 16 (59%) y ahí estuvo una de las diferencias del partido. La otra se dio en los rebotes, con ventaja de 8 (32-24) para los dirigidos por Andrés García.
Duelo parejo y festejo del campeón
Pérfora completó un fin de semana perfecto y se anotó dos victorias que lo posicionan en la zona alta. En El Nido jugó un duelo parejo con Biguá, pero lo ganó con parciales de 18-15, 34-35 y 53-56. La gran diferencia estadística estuvo en las asistencias: 19-11, con Nacho Claris y Augusto Rossi como líderes en ese rubro.
Josué Santillán (15 y 11 rebotes), Franco Herbik (12), Fran González (12) y Bautista Ott (12) fueron los máximos anotadores del local, en tanto que Nahuel Vicentín (21), Jeremías Fernández (18 y 11) y Luca Chiapella (14) la rompieron en el campeón.
