PreFederal de básquet: tres victorias visitantes y Centro Español más sólido que nunca

El quinto capítulo del torneo PreFederal de básquet tuvo plaga de visitantes porque Centro Español e Independiente ganaron en Roca y sostienen el 1-2, mientras que Pérfora festejó en Neuquén ante Biguá y se subió al podio. El único que triunfo en casa fue Pacífico, que despachó a Atlético Regina y también está en la zona alta.

El Torito, único líder, venció a Deportivo Roca por un claro 90-69; mientras que el Rojo dio cuenta de Del Progreso, en el Gigante de la calle Maipú, por 92-82. El Verde ganó en El Nido por 75-70 y el Decano hizo lo propio con el Albo por 86-67, en el Viejo Ramírez.

Nahuel Vicentín, el mejor de Pérfora en El Nido.

Posiciones: Centro Español 10 (5-0), Independiente 9 (4-1), Pacífico y Pérfora 8 (3-2), Del Progreso 7 (2-3), Atlético Regina, Biguá y Deportivo Roca 6 (1-4)

Pérfora, siempre con Fernando Claris en el banco, logró su tercer triunfo.

Casacchia, un toro

Franco Casacchia jugó un partidazo, terminó con 29 puntos y 8 rebotes, y lideró a Español en la quinta victoria del torneo. El interno estuvo bien rodeado por Facundo Ramadori (16) y Juan Peral (8 rebotes), mientras que en el Depo sobresalieron Adolfo García Barros (19) y Cristian Cadillac (9 y 12 rebotes).

El equipo de Pato Denegri siempre fue más y lo ganó con parciales de 23-17, 38-33 y 65-53. Dominó con claridad en los tableros (48-31), pero además estuvo fino con los tiros de dos puntos, donde alcanzó un 67% (20-30), contra el 38% del Naranja (17-45).

El Decano lo liquidó en el último cuarto

Pacífico metió una buena victoria sobre el Albo de Regina, que estuvo en partido hasta el tercer cuarto (60-56), pero después se quedó sin resto. El Decano clavó un parcial de 26-11 y aseguró la victoria ante su gente.

Roumec y Marcos Leal, duelo de «rapiditos» en el Viejo Ramírez.

Sebastián Godoy Vega 27 fue el goleador del dueño de casa, aunque Gustavo Maranguello (15 y 10 rebotes), David Veliz (13 y 14), se colgaron el cartel de doble-doble. Lo mismo hizo Martín Fagotti en la visita, con 16 y 11, bien acompañado por Marcos Leal, con 13.

Pesos pesados: David Veliz, Sebastián Bernasconi y Godoy Vega.

Mucho goleo, ganancia para el Rojo

Independiente sigue de cerca a Español y extendió su buen momento en Roca, donde superó a Del Progreso con buenas producciones de David Oviedo (26 y 10), Joaquín Marcon (17) y Mateo Isolabella (16-7). En un duelo con mucho goleo, el Rojo siempre tuvo el control (arrancó 29-14) y no le dio chances al dueño de casa que tuvo puntos altos en Carlos Infante (22), Jorge Coronado (18) y Martín Arcoleas (17).

Los dos equipos lanzaron 27 dobles, el Rojo anotó 20 (74%), Progreso 16 (59%) y ahí estuvo una de las diferencias del partido. La otra se dio en los rebotes, con ventaja de 8 (32-24) para los dirigidos por Andrés García.

Duelo parejo y festejo del campeón

Pérfora completó un fin de semana perfecto y se anotó dos victorias que lo posicionan en la zona alta. En El Nido jugó un duelo parejo con Biguá, pero lo ganó con parciales de 18-15, 34-35 y 53-56. La gran diferencia estadística estuvo en las asistencias: 19-11, con Nacho Claris y Augusto Rossi como líderes en ese rubro.

Tomas Djenderedjian vs. Tuti Ruiz. El Verde ganó en Neuquén.

Josué Santillán (15 y 11 rebotes), Franco Herbik (12), Fran González (12) y Bautista Ott (12) fueron los máximos anotadores del local, en tanto que Nahuel Vicentín (21), Jeremías Fernández (18 y 11) y Luca Chiapella (14) la rompieron en el campeón.