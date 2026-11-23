Final de la Liga Confluencia: mirá las mejores fotos del partido entre Deportivo Roca y Atlético Regina
El Naranja y el Albo protagonizaron la definición del torneo Clausura en Allen. Los festejos y las mejores postales de una tarde a puro fútbol regional.
Deportivo Roca volvió a gritar campeón de la Liga Deportiva Confluencia después de tres años, tras igualar 1-1 con Atlético Regina en cancha de Unión de Allen y ganar 5 a 4 en los penales. Con este título, el Depo alcanzó su 16° conquista de Liga y frenó las aspiraciones del Albo, que buscaba ser tricampeón.
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