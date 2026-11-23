Deportivo Roca volvió a gritar campeón de la Liga Deportiva Confluencia después de tres años, tras igualar 1-1 con Atlético Regina en cancha de Unión de Allen y ganar 5 a 4 en los penales. Con este título, el Depo alcanzó su 16° conquista de Liga y frenó las aspiraciones del Albo, que buscaba ser tricampeón.

Las mejores fotos en el ojo de Alma Terzibachian

El plantel del Atlético Regina. (Alma Terzibachian)

El once inicial de Deportivo Roca. (Foto: Alma Terzibachian)

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Diego Guevara, autor del gol de penal para Deportivo Roca. (Foto: Alma Terzibachian)

Diego Napolitano no seguirá en Regina. (Foto: Alma Terzibachian)

Carlos López, capitán de Deportivo Roca. (Foto: Alma Terzibachian)

La fiesta estuvo en las tribunas. (Foto: Alma Terzibachian)

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El momento previo a la tanda de penales en Deportivo Roca. (Foto: Alma Terzibachian)

El festejo de un jugador de Atlético Regina en la tanda de penales. (Foto: Alma Terzibachian)

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Deportivo Roca festejó el campeonato de la Liga Confluencia en Allen. (Foto: Alma Terzibachian)

Bruno Corsi, el arquero de Deportivo Roca, fue la gran figura de la final. (Foto: Alma Terzibachian)

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Deportivo Roca con el trofeo del Clausura de la Liga Deportiva Confluencia. (Foto: Alma Terzibachian)