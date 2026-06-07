Deportivo Roca luchó hasta el final, pero la victoria se fue para Centenario en la Liga Regional

Deportivo Roca y Centenario protagonizar un partido parejo, que se quebró a cinco minutos del final y terminó con victoria visitante. La Colonia fue superior en ese tramo, ganó 63-55 y encadenó su segunda victoria en la Liga Regional femenina de básquet, que tiene un premio de aquellos en juego: la plaza para jugar la Liga Nacional, donde ya está Independiente de Neuquén.

Las dirigidas por Lucas Villanueva, que venían de caer en su visita ante Centro Español, se prendieron en el palo por palo del arranque y el cuarto inicial terminó 14-15. La visita sacó la primera diferencia en el segundo (23-31), pero el Depo recuperó protagonismo en el tercero, lo cerró abajo por 4 (41-45) y fue por todo en los últimos 10 minutos.

Un doble de Lucía Rincón puso el partido 53-51 a favor de Centenario y parecía que se venía un cierre muy apretado. Sin embargo, la visita anotó 7 puntos seguidos y con la historia 60-51 se encaminó a la victoria. Las orientadas por Franco Velázquez venían de ganar un partidazo ante la Escuela Municipal de Cipolletti por un ajustado 64-62 y ahora metieron el segundo éxito en la competencia.

Las dirigidas por Villanueva hicieron un buen partido ante las líderes. (Prensa Deportivo Roca)

Las mejores de la cancha

Lucía Juárez, con 16 puntos y 12 rebotes fue la destacada en la victoria de Cente, que también tuvo puntos muy altos en Clara Della Rosa (14 y 10), Milagros Gutiérrez (12) y Cecilia Azcona, con 10 más 8 recobres. En las dueñas de casa sobresalieron María Introcaso (17 y 11), Rincón (13 y 7 asistencias), Dulce Mercado (11) y Micaela Hueicha (10).

Con este arranque las de la Colonia son las únicas líderes de la competencia con 4 unidades, mientras que el Depo suma 2. El torneo tiene la presencia de 9 equipos y en la jornada inaugural también cantaron victoria Independiente, Cinco Saltos y las Gallegas de Plottier. Falta el debut de Pacífico, que tuvo descanso y el jueves 11 visitará a las Rojas en un clásico que promete emociones.