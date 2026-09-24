Deportivo Roca-Pérfora, el partido del fin de semana en el PreFederal: todo el programa
Los invictos medirán fuerzas en el Gimena Padín, en el arranque de una doble fecha clave. Tambián habrá actividad en el Ascenso.
Deportivo Roca (6) recibirá a Pérfora (6) en el duelo de invictos del PreFederal de básquet, que tendrá un fin de semana muy recargado con doble fecha en la elite y una nueva jornada del certamen de Ascenso. El Naranja y el Verde se verán las caras en el Gimena Padín el viernes 25 de septiembre a las 22 y a la medianoche habrá un sólo líder en el torneo que clasifica a la Liga Federal 2026.
El otro punto alto del cuarto capítulo estará en el Viejo Ramírez, donde se medirán los escoltas Pacífico (5) y Atlético Regina (5), desde las 21:30. En este mismo horario irán los otros dos duelos de la fecha: Club Plottier (3) vs. Petrolero (4), en El Histórico, y Centro Español (4) vs. Independiente (3), en El Templo.
Promesa de partidazo en el Padín
Roca, bajo el mando de Sebastián García, tuvo un arranque perfecto y viene de pasar una prueba de fuego en La Caldera, ante Independiente. Ahí sostuvo el invicto, después jugó amistoso ante Deportivo Viedma (fue caída por 80-67) y llega con muchos minutos de básquet a la cita. Los nuevos nombres, Matías Alluchón, Tomás Quinteros y Benjamín López, le cambiaron la cara a un equipo que empezó con rendimiento perfecto.
Enfrente estará el duro Pérfora, siempre conducido por Fernando Claris, quien tocó poco su equipo, pero otra vez está en la pelea. Valentín Bauducco fue el refuerzo franquicia para esta temporada y ya se acopló a un plantel que cuenta con regularidad en jugadores como Pedro Emilio, Nahuel Vicentín y Sebastián Godoy Vega, más la calidad de Julián Tuti Ruiz.
Los líderes del Ascenso juegan de local
Del Progreso (6) y Biguá (6) picaron en punta en el Ascenso y el domingo 27 tendrán compromisos en condición de local, con el objetivo de seguir su racha. El equipo roquense aguardará por Cinco Saltos (3), mientras que lo de la costa capitalina harán lo propio con Unión Alem Progresista (5). La acción comenzará el viernes 25 con el duelo entre Cipolletti (4)-Centenario (3). El próximo miércoles se jugará, sin dudas, el partido de la primera rueda, porque Del Progreso se presentará en El Nido de Neuquén, ante Biguá.
LA PROGRAMACIÓN DEL PREFEDERAL
Primera A
Viernes 25 de septiembre
Club Plottier vs. Petrolero, a las 21:30, El Histórico
Centro Español vs. Independiente, 21:30, El Templo
Pacífico vs. Atlético Regina, 21:30, Viejo Ramírez
Deportivo Roca vs. Pérfora, 22:00, Gimena Padín
Domingo 27 de septiembre
Independiente vs. Club Plottier, 20:00, La Caldera
Petrolero vs. Atlético Regina, 20:00, La Cueva
Deportivo Roca vs. Pacífico, 20:30, Gimena Padín
Centro Español vs. Pérfora, 20:30, El Templo
Ascenso
Viernes 25 de septiembre
Cipolletti vs. Centenario, 21:00, Corprofrut
Domingo 27 de septiembre
Del Progreso vs. Cinco Saltos, 20:00, Gigante de la calle Maipú
Biguá vs. Unión Alem Progresista, 20:30, El Nido
Miércoles 30 de septiembre
Unión Alem Progresista vs. Cipolletti, 21:00 José Luis López Arcaute
Cinco Saltos vs. Centenario, 21:30, Boris Kocina
Biguá vs. Del Progreso, 21:30, El Nido
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