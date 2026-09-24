Deportivo Roca-Pérfora, el partido del fin de semana en el PreFederal: todo el programa

Deportivo Roca (6) recibirá a Pérfora (6) en el duelo de invictos del PreFederal de básquet, que tendrá un fin de semana muy recargado con doble fecha en la elite y una nueva jornada del certamen de Ascenso. El Naranja y el Verde se verán las caras en el Gimena Padín el viernes 25 de septiembre a las 22 y a la medianoche habrá un sólo líder en el torneo que clasifica a la Liga Federal 2026.

El otro punto alto del cuarto capítulo estará en el Viejo Ramírez, donde se medirán los escoltas Pacífico (5) y Atlético Regina (5), desde las 21:30. En este mismo horario irán los otros dos duelos de la fecha: Club Plottier (3) vs. Petrolero (4), en El Histórico, y Centro Español (4) vs. Independiente (3), en El Templo.

Pacífico recibirá a Regina y visitará a Roca, en una doble fecha determinante. (Archivo Oscar Livera)

Promesa de partidazo en el Padín

Roca, bajo el mando de Sebastián García, tuvo un arranque perfecto y viene de pasar una prueba de fuego en La Caldera, ante Independiente. Ahí sostuvo el invicto, después jugó amistoso ante Deportivo Viedma (fue caída por 80-67) y llega con muchos minutos de básquet a la cita. Los nuevos nombres, Matías Alluchón, Tomás Quinteros y Benjamín López, le cambiaron la cara a un equipo que empezó con rendimiento perfecto.

Enfrente estará el duro Pérfora, siempre conducido por Fernando Claris, quien tocó poco su equipo, pero otra vez está en la pelea. Valentín Bauducco fue el refuerzo franquicia para esta temporada y ya se acopló a un plantel que cuenta con regularidad en jugadores como Pedro Emilio, Nahuel Vicentín y Sebastián Godoy Vega, más la calidad de Julián Tuti Ruiz.

Los líderes del Ascenso juegan de local

Del Progreso (6) y Biguá (6) picaron en punta en el Ascenso y el domingo 27 tendrán compromisos en condición de local, con el objetivo de seguir su racha. El equipo roquense aguardará por Cinco Saltos (3), mientras que lo de la costa capitalina harán lo propio con Unión Alem Progresista (5). La acción comenzará el viernes 25 con el duelo entre Cipolletti (4)-Centenario (3). El próximo miércoles se jugará, sin dudas, el partido de la primera rueda, porque Del Progreso se presentará en El Nido de Neuquén, ante Biguá.

Biguá tuvo un gran arranque en el Ascenso. (Prensa Biguá)

LA PROGRAMACIÓN DEL PREFEDERAL

Primera A

Viernes 25 de septiembre

Club Plottier vs. Petrolero, a las 21:30, El Histórico

Centro Español vs. Independiente, 21:30, El Templo

Pacífico vs. Atlético Regina, 21:30, Viejo Ramírez

Deportivo Roca vs. Pérfora, 22:00, Gimena Padín

Domingo 27 de septiembre

Independiente vs. Club Plottier, 20:00, La Caldera

Petrolero vs. Atlético Regina, 20:00, La Cueva

Deportivo Roca vs. Pacífico, 20:30, Gimena Padín

Centro Español vs. Pérfora, 20:30, El Templo

Ascenso

Viernes 25 de septiembre

Cipolletti vs. Centenario, 21:00, Corprofrut

Domingo 27 de septiembre

Del Progreso vs. Cinco Saltos, 20:00, Gigante de la calle Maipú

Biguá vs. Unión Alem Progresista, 20:30, El Nido

Miércoles 30 de septiembre

Unión Alem Progresista vs. Cipolletti, 21:00 José Luis López Arcaute

Cinco Saltos vs. Centenario, 21:30, Boris Kocina

Biguá vs. Del Progreso, 21:30, El Nido