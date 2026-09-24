Máxima expectativa: las picadas en Centenario ya tienen un centenar y medio de inscriptos

Los mejores fierros de la zona y de distintos puntos del país estarán en el autódromo neuquino.

Este sábado 26 de septiembre, el autódromo de Centenario volverá a encenderse para recibir una de las fechas más esperadas de Speed Races. Con la llegada de la primavera, regresan las tradicionales picadas nocturnas, con una convocatoria que ya anticipa una verdadera fiesta para los amantes de la velocidad.

La expectativa es enorme y quedó reflejada en un récord de preinscriptos para esta fecha, con más de 150 participantes confirmados entre autos y motos. Pilotos de distintas localidades se preparan para llegar a La Colonia y formar parte de una jornada que tendrá actividad desde la tarde y se extenderá durante la noche.

Luces encendidas en La Colonia: cronograma y entradas

Después de las últimas competencias realizadas durante el día, Speed Races recupera uno de sus grandes clásicos. Las luces, los autos, las motos y el público volverán a encontrarse de noche en la recta del autódromo neuquino, en una fecha que promete espectáculo desde el comienzo.

Se viene una noche espectacular en la recta del autódromo neuquino.

Además, las condiciones climáticas se presentan favorables para acompañar el desarrollo de toda la jornada, por lo que se espera una noche soñada, con una gran presencia de pilotos y público. La actividad comenzará a las 16 con la apertura de puertas. A las 16:30 se pondrán en marcha las pruebas libres de motos y, desde las 17:30, comenzará la competencia para las dos ruedas.

Posteriormente, a las 19, será el turno de las pruebas libres de autos, antes de dar paso a las competencias de las distintas categorías. La inscripción para los competidores es gratuita si se preinscriben anticipadamente.

Para quienes adquieran sus entradas directamente en el autódromo, los valores en puerta serán de $25.000 la entrada general y $40.000 la entrada VIP. Con más de 150 preinscriptos, el regreso del formato nocturno y una jornada que promete acompañar también desde lo climático, Speed Races se prepara para vivir una de sus grandes noches del año.