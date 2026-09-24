Mapa de alertas en la Patagonia tras el avance de El Niño: qué significa el nivel rojo por lluvias y qué zonas afecta

El Niño ya está activo y Argentina se encamina hacia una primavera marcada por su influencia, aunque con un impacto desigual en el territorio. Este fenómeno climático se caracteriza por alterar los patrones de lluvia, temperatura y circulación atmosférica; de hecho, sus consecuencias ya se evidencian especialmente en la Patagonia, donde la última semana estuvo marcada por intensas precipitaciones en la cordillera y fuertes vientos en todo el sector.

Este 24 de septiembre se presenta como una de las jornadas más complicadas para la Patagonia y otras dos provincias de El Cuyo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó varias alertas, una de ellas de nivel rojo que alcanzará puntualmente un sector de Neuquén.

Las alertas que impactan en la Patagonia

Según el mapa publicado por el organismo nacional, la alerta por lluvias es la de mayor cobertura en la Patagonia ya que alcanzará a Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Para esta se determinaron tres niveles: amarillo, naranja y rojo, siendo este último el que genera más preocupación.

En la zona bajo nivel amarillo, el área será afectada por precipitaciones persistentes de variada intensidad, con un acumulado estimado entre 20 y 50 mm que podría superarse de forma puntual.

El nivel naranja indica que los valores oscilarán entre 60 y 80 mm, mientras que el rojo advierte sobre lluvias fuertes y continuas con acumulados de entre 80 y 120 mm, alcanzando hasta 150 mm en sectores focalizados durante todo el período del evento.

Otras alertas que se suman son por viento y nieve, ambos de niveles amarillos. El SMN precisó que en algunos sectores de Neuquén se esperan velocidades de entre 40 y 60 km/h que ingresarán desde el sector oeste y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. La nieve llegará a Santa Cruz y se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm.

Alertas: qué significa el nivel rojo

De acuerdo a lo explicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el nivel rojo significa que «se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres», por ello recomiendan tomar las precauciones necesarias como:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salir solo si es imprescindible.

Limpiar desagües y sumideros.

Alejarse de ríos, arroyos, zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Evitar conducir en calzadas resbaladizas y con visibilidad reducida.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Ubicar las zonas seguras e identificar lugares a donde ir en caso de evacuación.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Zonas de Neuquén y Río Negro bajo alerta por lluvia

En Río Negro, la lluvia afectará las siguientes zonas:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.

En Neuquén, las regiones afectadas por la lluvia son: