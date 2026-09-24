Robaron 200 mil dólares de una firma de hacienda en Conesa y abandonaron un auto antes de llegar a San Antonio

Un robo de unos 200.000 dólares es investigado en General Conesa luego de que desconocidos ingresaran a una consignataria de hacienda tras realizar un boquete en el techo del edificio. El hecho ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes y quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Viedma.

Los responsables habrían recorrido previamente distintos sectores de la localidad y utilizado un Toyota Yaris durante esas tareas. Tras concretar el robo, escaparon en ese vehículo en dirección a San Antonio Oeste, aunque lo abandonaron antes de llegar a la ciudad atlántica.

Entraron por el techo y fueron directo a la caja fuerte

El local comercial está ubicado en inmediaciones de Sarmiento y Belgrano. Según las primeras averiguaciones, los autores ingresaron por el techo mediante un boquete, revolvieron el interior y llegaron hasta una caja fuerte.

De allí sustrajeron una suma equivalente a unos 200.000 dólares. Los propietarios descubrieron el faltante y realizaron la denuncia en la Unidad 20° de General Conesa. Luego, las actuaciones fueron remitidas al fiscal Guillermo Ortiz, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma.

Entre las primeras medidas, el representante del MPF dispuso relevar registros de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al robo e intentar identificar a los responsables. Además, desde Fiscalía confirmaron que están avanzando con requisas y las pericias al auto secuestrado.

De acuerdo con los primeros trascendidos, la consignataria habría contado con ese volumen de dinero porque estuvo a cargo de los remates de reproductores realizados durante la reciente exposición de la localidad, desarrollada el fin de semana pasado.

El auto abandonado abrió otra línea de investigación

La pesquisa tomó otro rumbo cuando el Toyota Yaris utilizado para escapar fue encontrado abandonado sobre la Ruta Nacional 251, antes de llegar a San Antonio Oeste.

Un aviso permitió que efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial (CSV) de la Policía de Río Negro, con asiento en San Antonio Oeste, iniciaran actuaciones por el abandono del vehículo. En un primer momento, los agentes no relacionaron el rodado con el robo ocurrido en General Conesa.

La situación cambió cuando vecinos informaron a la Policía de Conesa que habían observado el automóvil mientras circulaba por la ruta y luego quedó abandonado. A partir de ese dato, los investigadores comenzaron a vincular el vehículo con la secuencia del atraco.

Por ahora, la investigación del robo continúa en General Conesa y busca establecer quiénes participaron del ingreso al inmueble, cómo planificaron el golpe y cuál fue el destino del dinero sustraído. La hipótesis de que los sospechosos hayan continuado viaje hacia Trelew tampoco fue descartada.