«Argentina con el Papa León»: escuchá la canción oficial que eligió la Iglesia para su visita al país

Tras 39 años de la visita de Juan Pablo II, la última vez que un Sumo Pontífice estuvo en el país, se conoció la canción oficial para la llegada del Papa León XIV, que estará entre el 8 y el 11 de noviembre en tres ciudades de Argentina.

«Argentina con el Papa León», es el título del tema que dio a conocer la Conferencia Episcopal (CEA). Surgió luego de un concurso nacional.

La canción oficial por la visita del Papa León XIV a Argentina

La canción oficial para la venida del Papa León XIV se dio a conocer esta semana. Es de los autores y compositores Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini.

Se definió el tema luego de un concurso que se lanzó el 7 de agosto. Las obras presentadas las evaluó un jurado compuesto por por integrantes del ámbito eclesial y musical entre el 11 y el 22 de septiembre.

Decretaron feriado por la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.

La secretaria general de la Presidencia Karina Milei sostuvo que la visita del Sumo Pontífice «es lo más importante». Acto seguido dejó en claro que «el Papa es para todos los argentinos» y resaltó que se juntaron «todas las fuerzas» políticas para la organización de la visita.