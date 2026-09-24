Viedma busca extender el mandato de la Defensoría del Pueblo más de un año

Pérez Morando, actual defensor del pueblo, podría extender su mandato por un plazo de trece meses. Foto: gentileza

El Ejecutivo municipal de Viedma propuso extender hasta el 30 de noviembre de 2027 el mandato del actual defensor del Pueblo, que vence en octubre de este año, generando cuestionamientos por concejales de la oposición.

La propuesta será discutida en la sesión del Concejo Deliberante de este viernes, mientras paralelamente, las postulaciones al cargo se encuentran abiertas desde hace más de tres semanas.

La salud del Defensor del Pueblo y una extensión de trece meses

El proyecto enviado por el Ejecutivo propone una extensión única en el ejercicio del actual defensor del Pueblo, quien debía culminar su mandato el mes próximo.

Entre los fundamentos, la intendencia señala una situación vinculada con el estado de salud de Pérez Morando, quien, en las condiciones actuales, no podría realizar la presentación del informe anual ni la defensa de su gestión ante el cuerpo deliberativo.

De este modo, solicitan extender la gestión por trece meses para completar esa instancia y, posteriormente, continuar con los procesos de selección que, de acuerdo a la ordenanza 7835, deben realizarse cada cuatro años.

Vanessa Devincenzi y la oposición a la extensión

«No corresponde una prórroga de trece meses; el mandato tiene un plazo establecido y existe un procedimiento para elegir a quien debe sucederlo», afirmó la concejal de Patria y Futuro.

Además, la edil cuestionó la presentación del proyecto mientras el procedimiento para elegir al reemplazante se encuentra activo desde hace más de tres semanas.

En este sentido, Devincenzi señaló que existen personas que ya manifestaron su intención de participar y otras que comenzaron a presentar antecedentes y postulaciones, por lo que modificar las condiciones afectaría la previsibilidad del proceso de selección.

Finalmente, la concejal señaló que el estado de salud de Morando no es impedimento para culminar el mandato, puesto que la presentación del informe anual podría resolverse mediante una exposición oral tardía, sin necesidad de extender el cargo.

Dos procesos que se cruzan en el recinto

Paralelamente al pedido de extensión, Viedma puso en marcha el Registro de Postulantes para la Defensoría, cuyas inscripciones comenzaron el 2 de septiembre con un plazo de 30 días.

Ambos expedientes fueron incluidos en el temario de este viernes, donde se definirá si se sostiene el cronograma que lleva hacia la renovación del cargo, o se aprueba la modificación excepcional propuesta por el Ejecutivo.