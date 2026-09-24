Vinos bajo el mar en Río Negro: cómo participar de la nueva etapa de las cavas submarinas

Las botellas permanecen sumergidas en el Golfo San Matías durante al menos seis meses para analizar la evolución de los vinos. Foto: Gobierno de Río Negro.

Río Negro abrió la convocatoria a las bodegas de la provincia interesadas en participar de la segunda etapa del Programa de Cavas Submarinas en el Golfo San Matías, una experiencia que busca estudiar cómo las condiciones naturales del ambiente marino pueden influir en la evolución de los vinos.

La propuesta retomará la experiencia iniciada en julio de 2025, cuando se realizó la primera inmersión con vinos de 20 bodegas rionegrinas. En aquella oportunidad, las botellas permanecieron durante más de seis meses bajo el mar, expuestas a variables como la temperatura, la presión, la oscuridad y el movimiento permanente del agua.

Una cata a ciegas permitió comparar los vinos criados bajo el mar

Los primeros resultados comenzaron a conocerse en enero de 2026, cuando se realizó una cata a ciegas entre vinos pertenecientes a un mismo lote: una parte había sido conservada de manera tradicional en bodega y otra había permanecido sumergida en el Golfo San Matías.

La evaluación permitió detectar diferencias perceptibles entre ambas muestras, aunque desde el programa remarcaron que se trata de resultados preliminares y que las características observadas pueden variar de acuerdo con el tipo de vino, la añada y el tiempo de guarda previo a la inmersión.

En febrero se completó la extracción de las primeras 800 botellas, luego de más de seis meses bajo el agua.

Una nueva etapa para las bodegas rionegrinas

La segunda etapa comenzará con una nueva inmersión prevista para octubre. Los vinos serán colocados en jaulas o canastos especialmente acondicionados y permanecerán bajo el mar durante un período mínimo de seis meses.

La cantidad de botellas que podrá aportar cada establecimiento se definirá teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la participación de las bodegas que formaron parte de la primera experiencia.

Además, más adelante se incorporarán tres jaulas adicionales para ampliar la capacidad disponible. Las bodegas que lo deseen también podrán adquirir sus propias estructuras para participar de la experiencia.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que el proyecto permite explorar nuevas características en los vinos y relacionarlos con el territorio donde son producidos.

«Tenemos una vitivinicultura que va de la cordillera al mar, con características muy distintas en cada región. Las cavas submarinas nos permiten sumar otra experiencia a esa diversidad y trabajar sobre nuevas formas de mostrar y comercializar nuestros vinos», señaló.

El programa busca así generar conocimiento sobre la crianza submarina y, al mismo tiempo, explorar nuevas alternativas de diferenciación para la producción vitivinícola de Río Negro.

Hasta cuándo pueden inscribirse las bodegas

La convocatoria para participar de esta segunda etapa permanecerá abierta hasta el viernes 9 de octubre de 2026.

Las bodegas interesadas deberán completar el formulario de inscripción y cumplir con los requisitos administrativos establecidos por el programa.

Las botellas que ingresen a la experiencia deberán tener una capacidad máxima de 750 mililitros y contarán con un precinto numerado para garantizar su trazabilidad y control.

Desde la organización se recomienda utilizar corchos tecnológicos microaglomerados de corcho natural. Además, deberán aplicarse dos capas de laca sintética: una sobre el corcho, para evitar el contacto con el agua de mar, y otra sobre la etiqueta, con el objetivo de reducir el impacto ambiental.

Al momento de la entrega, las cajas deberán estar acompañadas por remito y correctamente identificadas con los datos de la bodega, el vino, la variedad, la añada, la cantidad de botellas, el color del lacre y la numeración de cada caja.

Antes de la inmersión se realizará una revisión del material para verificar que las botellas estén correctamente acondicionadas y ubicadas dentro de los canastos.

Cómo participar de las cavas submarinas

Las bodegas interesadas pueden completar el formulario de inscripción dispuesto para esta segunda etapa.

También pueden realizar consultas ante la Dirección de Vitivinicultura de Río Negro, al teléfono 0221 3070141 o mediante el correo electrónico direccionvitirn@gmail.com.