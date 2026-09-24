Figueroa y Weretilneck, confirmados para la Argentina Week: el Gobierno define qué otros gobernadores viajarán a París

El Gobierno ultima los detalles de la lista de gobernadores que podrían viajar a la Argentina Week que se realizará la próxima semana en París. Entre los mandatarios confirmados ya se encuentran el neuquino Rolando Figueroa y el rionegrino Alberto Weretilneck.

Se trata de una segunda edición del evento económico y empresarial organizado con el fin de promover la captación de inversiones extranjeras, la primera se realizó en marzo de este año en Nueva York y quedó marcada por la polémica de Manuel Adorni que viajó acompañado de su esposa.

Argentina Week en París: expectativas del Ejecutivo nacional y los gobernadores que podrían viajar

Javier Milei será la figura principal de la Argentina Week, el presidente viajará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diejo Santilli.

Desde la Casa Rosada adelantaron que además de Figueroa y Weretilneck, también confirmaron que irán a Francia: Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

De los mencionados, once ya estuvieron en la edición que se realizó en Nueva York en marzo. En esta ocasión se suman Zdero y Frigerio, que en aquel entonces habían declinado el convite por superposición de agenda.

Las dudas ahora recaen sobre el único referente del PRO, Jorge Macri, con quien Milei procuró mejorar las relaciones desde hace meses. El funcionario fue invitado, pero no confirmó si irá a París o no.

La demora en confirmar, según se adelantó, responderían a problemas de agenda por que la Argentina Week se cruza con un compromiso de Macri en Madrid, la Asamblea de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Desde la sede del gobierno de CABA, no descartan la posibilidad enviar a un delegado en representación, aunque esto a su vez debería ser aprobado por Nación.

Por su parte, entre quienes ya rechazaron la invitación se encuentran el tucumano Osvaldo Jaldo y el santafecino Maximiliano Pullaro.

Como era de esperarse, Axel Kicillof no fue invitado y desde la Casa Rosada ironizaron al decir que no lo convocaron porque se encuentra en Nueva York, viaje que el gobernador bonaerense diseñó en clave electoral con reuniones claves para presentarse como el futuro candidato para competir contra Javier Milei en 2027.

Sobre la lista de invitados, en Casa Rosada estiman que el número final termine siendo mayor al de los trece ya confirmados. Entre los que aún restan definir su participación o no fueron invitados, se encuentran: Juan Pablo Valdés (Corrientes); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Hugo Passalacqua (Misiones); Claudio Poggi (San Luis); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Con información de Infobae