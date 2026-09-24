Meghan Markle y Harry cambiaron a sus hijos de colegio a solo dos días de empezar las clases

Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron cambiar a sus hijos de colegio apenas dos días después del comienzo del ciclo lectivo en Reino Unido. La medida sorprendió, pero desde el entorno de los duques de Sussex aclararon que no hubo problemas con la institución: la razón está vinculada a la seguridad de los traslados diarios.

El regreso de Meghan Markle y el príncipe Harry al Reino Unido trajo consigo varios cambios en la vida familiar. Uno de ellos estaba relacionado con la escolarización de sus hijos, quienes comenzaron en septiembre una nueva etapa educativa en territorio británico.

Sin embargo, la experiencia en el colegio elegido inicialmente duró apenas dos días. Los duques de Sussex resolvieron trasladarlos a otra institución después de analizar la situación junto con su equipo de seguridad.

Por qué Meghan y Harry decidieron cambiar a sus hijos de colegio

La información fue revelada inicialmente por HELLO!, que señaló que la decisión no estuvo relacionada con problemas de adaptación, con los docentes ni con el funcionamiento de la escuela.

El inconveniente estaba en otro lugar: el recorrido cotidiano entre la residencia de la familia y el establecimiento educativo.

La distancia y, especialmente, el intenso tránsito de la zona dificultaban el dispositivo implementado para proteger a la familia. El equipo de seguridad consideró que realizar diariamente el mismo trayecto podía complicar la logística necesaria para mantener los vehículos de custodia juntos.

Finalmente, Harry y Meghan optaron por buscar una alternativa más práctica.

Qué dijeron Meghan y Harry sobre la decisión

Ante las versiones que comenzaron a circular, un portavoz de los duques de Sussex confirmó públicamente el cambio.

Según explicó, la decisión fue tomada después de una conversación con el equipo de seguridad de la familia sobre las dificultades prácticas que presentaba la organización de los traslados.

Desde el entorno de la pareja también remarcaron que el cambio no debe interpretarse como una crítica hacia el primer colegio.

Harry y Meghan, de hecho, agradecieron a profesores y personal por el cuidado y la atención brindados durante los pocos días que sus hijos permanecieron allí.

El nuevo colegio elegido por los duques de Sussex

Tras abandonar la primera institución, los chicos comenzaron su adaptación en otro establecimiento de la zona. De acuerdo con la información publicada por medios británicos, realizaron una jornada de prueba antes de iniciar formalmente las clases en la nueva escuela.

Los detalles de las instituciones y de la residencia familiar se mantienen bajo reserva, una decisión coherente con la política de privacidad que Harry y Meghan sostienen respecto de sus hijos.

El episodio vuelve a poner el foco sobre uno de los asuntos que más ha preocupado al príncipe Harry durante los últimos años: la seguridad de su familia en Reino Unido. Tras dejar sus funciones como miembro activo de la realeza y mudarse a Estados Unidos en 2020, perdió el esquema automático de protección policial que tenía anteriormente.

Ahora, con la familia nuevamente instalada en Reino Unido, la seguridad volvió a convertirse en un factor determinante incluso para una decisión tan cotidiana como la elección del colegio.