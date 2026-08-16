Deportivo Viedma será local en el cuadrangular semifinal de la Liga Federal Formativa U21

El equipo de la capital busca el bicampeonato de la especialidad.

Al igual que en la ronda pasada, Deportivo Viedma volverá a ser local en una instancia decisiva de la Liga Federal Formativa U21 de Básquet.

La capital rionegrina ganó la licitación y será sede del Cuadrangular G de las semifinales del certamen, que tendrá al equipo de dicha localidad intentando avanzar hacia la ronda decisiva y seguir en carrera por el bicampeonato.

La ronda semifinal se llevará a cabo los próximos 22 y 23 de agosto en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias. Deportivo se las verá con Ferro Carril Oeste, San Lorenzo de Almagro, al que ya enfrentó en el Interregional, y Banda Norte de Río Cuarto.

En tanto que la restante llave la animarán Deportivo Norte, Gimnasia de Rosario, La Armonía de Colón y Quilmes de Mar del Plata.

Depo consiguió avanzar a la siguiente instancia tras finalizar segundo en el Cuadrangular E desarrollado en los estadios de Villa Congreso y en el «Ángel Cayetano Arias», con un registro de dos victorias (ante Plottier y Cañuelas) y una caída (San Lorenzo).