Se viene el 10° Festival Inter-Barrial Audiovisual en la Biblioteca Manuel Belgrano de Roca

General Roca será una de las sedes del 10° Festival Inter-Barrial Audiovisual, una propuesta impulsada por la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) que tendrá lugar el viernes 16 y sábado 17 de octubre de 2026 en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, ubicada en barrio Belgrano.

La institución roquense fue seleccionada como la única sede de toda la Patagonia para participar de esta edición del festival, que durante 2026 también tendrá presencia en distintos países, entre ellos Chile, Brasil y Uruguay.

La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y reunirá distintas expresiones vinculadas con el audiovisual, el arte y la cultura, además de actividades destinadas a toda la comunidad.

Qué actividades habrá en el festival

Durante las dos jornadas, distintos espacios de la Biblioteca Popular Manuel Belgrano se convertirán en escenarios para las actividades.

El viernes 16, de 10 a 16, se realizará en uno de los espacios interiores una proyección de una selección audiovisual enviada especialmente por la Universidad Nacional de Lanús. También se exhibirán producciones y propuestas audiovisuales locales.

El sábado 17, de 10 a 19, las actividades se trasladarán al patio de la biblioteca. Allí se instalará un escenario para diferentes números artísticos y se generará un espacio de encuentro entre artistas y público.

La jornada también contará con una feria de artesanos y emprendedores, una muestra de los talleres que funcionan habitualmente en la institución y diferentes propuestas para mostrar el trabajo que desarrolla la biblioteca durante el año.

Además, durante ambas jornadas habrá un espacio destinado a la campaña de socios de la biblioteca, con el objetivo de fortalecer la participación de los vecinos y acompañar el crecimiento de la institución.

La recaudación será destinada a refacciones

La organización informó que la recaudación del evento será destinada a realizar refacciones edilicias en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano.

Para el desarrollo de las jornadas se instalarán baños químicos. Según se informó, el alquiler será cubierto por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que colaborará con la realización del evento.

También habrá sorteos entre espectadores y participantes, con productos aportados por emprendedores y colaboradores. La iniciativa busca, además, visibilizar y acompañar a comercios, artesanos y emprendimientos locales.

La organización plantea que el festival sea más que una propuesta vinculada al audiovisual y se convierta en una jornada comunitaria con arte, entretenimiento, cultura y encuentro.

El trabajo conjunto con IUPA

La Biblioteca Popular Manuel Belgrano mantiene un convenio de colaboración mutua con el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) y trabaja junto a la institución para fortalecer las propuestas culturales de la comunidad.

En este marco, fueron invitados docentes, estudiantes y miembros de distintas áreas del IUPA para participar de la jornada mediante acompañamiento técnico, presentaciones artísticas, intervenciones, actividades participativas y registro audiovisual del evento.

Desde la biblioteca destacaron que esta articulación busca poner en valor el trabajo conjunto entre las instituciones culturales y educativas de la región.

Una jornada abierta a la comunidad de General Roca

Para la Biblioteca Popular Manuel Belgrano, la realización del festival representa una oportunidad para visibilizar el rol de las bibliotecas populares como espacios culturales, educativos y comunitarios, además de ampliar las posibilidades de acceso al arte y la cultura.

La propuesta reunirá en un mismo espacio a artistas, artesanos, emprendedores, talleristas, instituciones educativas y vecinos, con una programación de acceso gratuito.

La invitación está dirigida a toda la comunidad de General Roca y localidades cercanas, que podrá participar de una jornada que reunirá cine, audiovisual, música, arte, emprendimientos, talleres, juegos, sorteos y actividades comunitarias.